¿Por qué La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, está en boca de todos?

Universal le inyectó 250 millones de dólares a esta producción rodada totalmente en IMAX con un reparto estelar liderado por Matt Damon y Anne Hathaway

La expectativa es absoluta. Falta muy poco para que el aclamado director de Oppenheimer regrese con 'La Odisea', un proyecto polémico. Adaptando a uno de los pilares de la literatura universal, el poema clásico escrito por Homero en el siglo VIII a.C., Nolan busca redefinir la épica cinematográfica.

Escala técnica y visual en otros niveles

En el canto V de La Odisea, Poseidón desata una tormenta devastadora que destruye la balsa de Odiseo. Esta imagen captura la furia del Dios del mar y la pequeñez del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza, una firma visual muy propia del cine de Nolan.

'La Odisea' no es una película común y corriente, tiene un presupuesto estimado de 250 millones de dólares, se corona como la producción más costosa de la carrera de Nolan. El rodaje se extendió por espectaculares escenarios naturales en cinco continentes: Marruecos, Grecia, Italia, Escocia e Islandia.

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Para Nolan, la inmersión visual es innegociable. Por ello, es la primera cinta de ficción filmada enteramente con cámaras IMAX de 70 milímetros. Quienes ya la han visto la describen como "una épica triunfal y espectacular" y un "logro asombroso".

Un reparto estelar y la revelación del doble rol de Lupita Nyong'o

El elenco es una constelación de estrellas, liderada por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope y Tom Holland como Telémaco. Los acompañan Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron y Elliot Page.

Sin embargo, uno de los mayores focos de conversación y debate involucra a la oscarizada actriz Lupita Nyong'o. Aunque inicialmente se rumoraba que interpretaría únicamente a Helena de Troya (la mítica "mujer más hermosa del mundo"), Nolan despejó las dudas en una entrevista con TIME revelando que asumirá un exigente reto actoral doble: interpretará tanto a Helena como a su hermana, Clitemnestra. Esta audaz decisión creativa ha avivado las discusiones en redes y foros de cine desde el lanzamiento de los primeros adelantos.

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El riesgo de dicha doble actuación se ve mayor si se tiene en cuenta que, en la historia de Homero, las hermanas gemelas Helena y Clitemnestra representan las dos caras de la tragedia de la Guerra de Troya. Mientras la belleza de Helena desencadena el viaje y la guerra, la traición de Clitemnestra (quien asesina a su esposo Agamenón a su regreso) sirve como advertencia para Odiseo sobre su regreso a casa.

Chris Nolan desecrated the Odyssey so that he would be eligible for an Academy Award … — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2026

La transformación física de John Leguizamo

En los cantos XIV al XVI de La Odisea, Eumeo, el porquerizo, es el primero en recibir a Odiseo a su regreso a Ítaca. Aunque Odiseo llega disfrazado de mendigo, lo trata con el sagrado respeto de la hospitalidad. La imagen captura este emotivo reencuentro y la profunda lealtad ciega del siervo hacia su señor.

En la película se destaca también la participación del colombiano John Leguizamo, quien interpreta a Eumeo, ese fiel porquerizo y amigo de la infancia de Odiseo, descrito por Nolan como uno de los personajes más leales de la literatura clásica.

Para interpretar de forma convincente a Eumeo (quien es ciego en la historia), Leguizamo estudió detalladamente el comportamiento de personas con discapacidad visual y pasó horas diarias en intensas sesiones de maquillaje y prótesis. Leguizamo calificó la producción como la auténtica "obra maestra" de Nolan y describió al director como un "Homero de los tiempos modernos".

¿Éxito o fracaso monumental?

Con el viaje de Odiseo lleno de encuentros con criaturas míticas y batallas, y un mar de debates sobre el reparto y las decisiones visuales, el film no dejará indiferente a nadie. El estreno mundial en Estados Unidos será el 17 de julio, pero en las salas de cine de Colombia se adelantará al 16 de julio en formato IMAX.

El clímax de la obra original de Homero (canto XXI) ocurre cuando Odiseo, aún disfrazado, es el único capaz de tensar su viejo arco para reclamar su trono y a su esposa Penélope, derrotando a los pretendientes que entraron en su hogar; mientras que el desenlace en cuanto a la acogida del público y la crítica para el aclamado director está por verse en las próximas semanas.

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