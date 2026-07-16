El polémico cambio en la final del campeonato mundial del fútbol que le puede hacer daño a los jugadores

La empresa encargada de la final 2026 extiende el entretiempo para un show tipo Super Bowl con Shakira y Coldplay, desatando indignación por riesgo de lesiones

La gran final de la Copa 2026, programada para este domingo 19 de julio en el imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, ya tiene listos a sus dos grandes protagonistas en el terreno de juego.

España se clasificó con autoridad tras ganar 2-0 a Francia con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Por su parte, la Selección de Argentina selló su tiquete tras lograr una remontada épica frente a Inglaterra, superando un gol tempranero de Anthony Gordon gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Sin embargo, el análisis puramente deportivo ha quedado relegado a un segundo plano debido a una inesperada determinación de la FIFA que ha desatado indignación global.

El show que rompe el reglamento: de 15 a 30 minutos de descanso

Por primera vez, en el certamen de fútbol más importante del planeta, el partido decisivo contará con un espectáculo de medio tiempo al más puro estilo del Súper Bowl estadounidense. Para este show de clausura, la organización ha confirmado un cartel masivo de estrellas mundiales que incluye a Madonna, BTS, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y Burna Boy, acompañados de figuras como Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, el actor Tom Cruise y el popular creador de contenido Ishowspeed.

Le puede interesar: Las asombrosas ganancias del Mundial tienen boquiabiertos a los tiburones de Wall Street

El verdadero problema radica en la logística de este megaevento. Debido al numeroso grupo de artistas e infraestructura que se debe movilizar, la organización determinó flexibilizar sus históricas reglas de juego: el entretiempo de la final no durará los tradicionales 15 minutos, sino que se extenderá a 30 minutos. El ente rector justificó la medida argumentando que se requiere de este tiempo extra para el montaje y desmontaje del escenario, con el objetivo de garantizar que no se recorte la presentación de los músicos programados.

La reacción del mundo del fútbol no se ha hecho esperar. Millones de hinchas en redes sociales han expresado su rechazo ante lo que consideran una priorización descarada del dinero y el entretenimiento comercial por encima de la competencia deportiva.

La preocupación principal, más allá del disgusto por alterar la tradición, es de carácter estrictamente físico. Médicos deportivos y preparadores coinciden en que una pausa de media hora en el vestuario pone en grave riesgo a los atletas. Afrontar un descanso tan prolongado antes de jugar los 45 minutos más exigentes y definitivos de sus carreras provocará que los futbolistas se "enfríen" muscular y mentalmente, aumentando significativamente el riesgo de lesiones y alterando el ritmo natural de competencia.

"Caprichos gringos”: las críticas de la prensa

La indignación también ha calado hondo en la prensa deportiva. Uno de los comentarios más punzantes provino del reconocido periodista Iván Mejía, quien no se guardó nada en sus redes sociales para criticar duramente a la entidad dirigida por Gianni Infantino.

Como afectará a los protagonistas el show cito musical de media hora? Convirtieron la final en un superbowl. Maldita FIFA plegada a lis caprichos gringos. https://t.co/naOJpKjeJF — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) July 15, 2026

¿Un fútbol segmentado en cuatro cuartos?

Esta controvertida extensión del descanso se suma a otras modificaciones que la organización ha venido implementando y que han modificado el flujo del juego tradicional. La introducción de las pausas de hidratación obligatorias en cada tiempo ha sido criticada por dividir, en términos prácticos, los partidos en cuatro cuartos, asemejándose cada vez más al baloncesto o al fútbol americano.

También puede leer: La historia de amor de Luisa Duque y James Rodríguez, contada tras 3 años de silencio

El domingo 19 de julio el balón rodará a partir de las 2:00 p. m. Queda en el aire la pregunta de si esta histórica final será recordada por la gloria futbolística de España o Argentina o si pasará a la posteridad como el día en que su organizador decidió sacrificar la esencia del juego en el altar del espectáculo de entretenimiento.

Este contenido del Especial Mundialista Las2orillas cuenta con el auspicio de GoBravo, un cubrimiento periodístico dedicado a las historias, protagonistas y momentos más importantes del torneo. Este es un especial editorial independiente.

Anuncios.

Anuncios..