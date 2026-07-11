- Carlos Manuel Vesga, el gigante actor que se pelea un premio Emmy con los mejores del mundo

Por su papelazo en la serie Pluribus lo nominaron, lleva 26 años al aire; le hizo una pausa a las pantallas para estar de vuelta al Teatro con la obra Por un nariz

El actor bogotano es hoy uno de los rostros más respetados de la actuación colombiana. En plena madurez artística, a sus 50 años, gana reconocimiento internacional y, a la vez, sigue fiel al teatro

El estudiante Carlos Manuel Vesga sostenía unos planos de arquitectura en su mano izquierda, mientras con la diestra cargaba un libreto teatral arrugado. Eran los días en que empezaba su transición de la rigidez técnica del diseño a su pasión desbordada por el escenario.

En su juventud, ingresó a estudiar arquitectura, pero la irresistible influencia de la imitación y la comedia de Les Luthiers, que tanto disfrutaba en su infancia, terminó ganando la partida. Decidido a seguir su verdadera vocación, aplazó sus estudios universitarios y viajó a Nueva York para formarse en la prestigiosa escuela de Lee Strasberg.

Tras su regreso a Colombia, x años después, combinó pequeños papeles con la docencia escolar hasta que el casting para Pobre Pablo relanzó una carrera que ya supera los 25 años en televisión, cine y plataformas. Con recordados papeles como José Osorio en La Nocturna, ‘Picasso’ en El Bronx, e interpretaciones en Amor sincero, Pura sangre y películas como Soñar no cuesta nada y Roa, Vesga ha forjado una carrera de actor camaleónico.

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El desafío del silencio absoluto en "Pluribus"

El salto a la escena internacional llegó de la mano de Pluribus, la aclamada serie de ciencia ficción de Apple TV+ creada por Vince Gilligan, cerebro detrás de Breaking Bad.

Carlos Manuel Vesga encarna a Manousos Oviedo. En una de las esecanas, aparece sentado frente a un radio antiguo. Su rostro, marcado por la tensión y el cansancio, está iluminado únicamente por la luz naranja del dial mientras anota meticulosamente una coordenada en su libreta.

El personaje representó un reto inmenso para Vesga: la total ausencia de palabras al comienzo de la serie. Acostumbrado a los extensos diálogos de la televisión tradicional colombiana, el actor tuvo que redescubrirse interpretando únicamente a través del comportamiento físico, los gestos y el silencio.

Para dotar de realismo a este hombre de convicciones inquebrantables, Vesga imaginó la dolorosa génesis de su personaje: un migrante colombiano que tuvo que cortar sus raíces para establecerse en Paraguay. Ese pasado traumático, marcado por la pérdida, el miedo y la incertidumbre, justifica que Manousos se niegue a negociar o a recibir alimento de "los Otros". quiénes son? Si es posible, aclarar.

Encerrado en una oficina donde no permite la entrada del sol, su cordura se sostiene rastreando frecuencias de radio y repitiendo obsesivamente frases en inglés como una letanía. Su misión es de vida o muerte: asegurarse de comunicar el mensaje correcto al encontrarse con Carol (Rhea Seehorn) para salvar el mundo.

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La consagración: Nominado al Emmy

Carlos Manuel Vesga camina por la elegante alfombra roja internacional, sonriendo con timidez y orgullo frente a una pared de flashes. Viste un esmoquin oscuro clásico impecable, que resalta su mirada bogotana y madura, disfrutando y fijando en su memoria el instante en que su talento es aplaudido por la industria global.

El trabajo físico y gestual de “Pluribus” le valió a Carlos Manuel Vesga una histórica nominación al Premio Emmy en la categoría de Mejor Actor de Reparto. El reconocimiento destaca su capacidad para transmitir emociones complejas sin recurrir a la palabra. Para el actor, ese es uno de los logros más significativos de su trayectoria, al consolidarlo en el panorama audiovisual internacional.

De las pantallas al escenario: Temporada en "Por una nariz"

A pesar de su éxito internacional, Vesga continúa fiel a su amor por las tablas. Actualmente, se encuentra en temporada teatral en la obra Por una nariz, una ácida comedia y "dramedy" político, que se presenta en el Teatro Nacional de la calle 71, en Bogotá.

Con la dirección de María Adelaida Palacio y compartiendo escenario con Rafael Zea, Vesga interpreta a un perspicaz psiquiatra. Bajo una luz cálida y un telón recogido, Carlos Manuel Vesga, elegantemente vestido como el psiquiatra, sostiene un cuaderno de notas con un gesto de incredulidad e irónica fineza, observando fijamente a Rafael Zea, quien gesticula cómicamente tocándose la nariz.

La absurda e inteligente trama gira en torno al Presidente electo de la nación, quien a pocas horas de su discurso de posesión sufre una incontrolable picazón en la nariz que le provoca ridículas muecas.

Vesga, en su rol de psiquiatra desconfiado del psicoanálisis tradicional, desatará un duelo intelectual y emocional con el mandatario para confrontar sus traumas y delirios de poder. Las funciones se llevan a cabo los jueves y viernes a las 8:30 p.m., y los sábados a las 6:00 p.m. y 8:30 p.m., ofreciendo al público la oportunidad imperdible de presenciar el inmenso talento de un actor nominado al Emmy en la intimidad de las tablas bogotanas.

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