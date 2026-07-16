- Dónde pasará sus 28 años de condena Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez

La unidad militar de Caballería en Rionegro fue el lugar indicado al que fue trasladado el ganadero por petición del expresidente

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue condenado a 28 años y 3 meses de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y, además, por la conformación del grupo paramilitar los Doce Apóstoles, el 25 de noviembre de 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.

La sentencia fue en segunda instancia, tras ser revocada la absolución emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Antioquia del 13 de noviembre de 2024. Según el dictamen, Santiago Uribe Vélez dirigió y conformó un grupo armado ilegal para llevar a cabo el plan de asesinar y exterminar en forma sistemática presuntos auxiliadores de grupos subversivos, que operaban en el norte de Antioquia.

De acuerdo con la determinación de los magistrados de la Sala del Tribunal Superior de Antioquia, la cual se dio de forma unánime, la pena también incluye una multa de 6.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, correspondiente a la suma de $11.380.882.500. También inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 20 años.

Además, el hermano del expresidente no podrá portar ni tener armas de fuego por un tiempo de 4 años y 6 meses. La decisión fue apelada por la defensa del acusado, a cargo del abogado Jaime Granados, quien presentó el recurso de impugnación y luego el de casación donde argumentó graves errores del Tribunal. Sin embargo, la Corte Suprema ratifico la decisión.

Por petición del expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano ganadero fue trasladado el pasado viernes 10 de julio de 2026 desde el bunker en Bogotá hasta las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado # 4 Juan del Corral, ubicado en la vereda Manpuesto de Rionegro (Antioquia). Creo que acá se debe incluir al funcionario del Inpec.

Allí, estará recluido por los próximos 28 años. Dicha unidad militar hace parte de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional con sede en Medellín, que tiene a su cargo la seguridad en 91 de los 125 municipios del departamento. Además, ejerce influencia en algunos municipios de Caldas y Chocó. La Brigada pertenece a la Séptima División del Ejército, conformada por varios batallones tácticos. De hecho, Uribe agradeció el gesto del presidente Gustavo Petro para con su hermano en redes sociales.

Agradezco al Gobierno Nacional, en nombre de mi familia, que no obstante ser yo opositor, se autorizó el traslado de mi hermano Santiago a una guarnición militar. El General Pedro Sánchez, Ministro de Defensa, me informó que el Presidente Petro aceptó las razones invocadas.… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 10, 2026

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte, el grupo criminal realizó un ataque generalizado en contra de la población civil demostrado con el homicidio de casi 50 personas en Yarumal (Antioquia), entre 1993 y 1994. Los asesinatos fueron realizados de forma sistemática y ejecutados bajo una política de exterminio.

En la investigación judicial se concluyó que la sede de operaciones del grupo era la Hacienda La Carolina de Yarumal. Allí, presuntamente, existía un centro de entrenamiento con pista de obstáculos y entrenamiento para los paramilitares.

Según la justicia, Santiago Uribe fue el patrocinador, cofundador y coordinador logístico. Por esos motivos, fue encontrado culpable de concierto para delinquir agravado. En el expediente también se le atribuye el asesinato del señor Camilo Barrientos, conductor de un bus de servicio público, el 25 de febrero de 1994.

El crimen sucedió en una carretera del norte de Antioquia que comunica a Yarumal con Campamento. Barrientos aparecía en una supuesta lista negra, que tenían los Doce Apóstoles, de presuntos colaboradores de la guerrilla.

La investigación en contra del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez inició en diciembre de 1995. Cuatro años después, en 1999, el proceso fue archivado temporalmente. Más de una década después, en 2010, fue reactivado con algunas declaraciones de testigos. El juicio formal se extendió hasta 2026, cuando fue condenado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir que el proceso duró más de 30 años.

Los Doce Apóstoles se conformó en 1992. Surgió con el nombre de Autodefensas del Norte Lechero. En esa época, fue integrado por ganaderos de la región, empresarios, la Policía y hasta el párroco del pueblo. Con el pasar de los años, la organización cambió su nombre a Escuadrón de la Muerte o de Justicia Privada. Posteriormente, se convirtió en las Autodefensas del Norte y Bajo Cauca Antioqueños, una de las organizaciones paramilitares más temidas en la historia de Colombia.

Asesinatos, secuestros, torturas y extorsión, delitos catalogados por la justicia internacional como de lesa humanidad, fueron el modus operandi de la agrupación criminal. Juan Carlos Meneses, oficial retirado de la Policía Nacional, fue una de las piezas claves del proceso en contra de Uribe.

El exmilitar, al convertirse en comandante de la estación de Yarumal, fue presentado por el Capitán Pedro Benavides Rivera a Santiago Uribe. Allí, se concertó una venganza sistemática contra las guerrillas que, presuntamente, los atacaban. El resultado final fue la extorsión, el secuestro y los asesinatos que sufrieron decenas de inocentes y que tendrán al hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez en prisión hasta 2054.

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