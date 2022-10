¿Por qué insultaron a Francia Márquez en la marcha del 26 de septiembre?

Por: Hernando Copete Ortiz |

octubre 06, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los conflictos sociales y sus distintas formas de manifestación surgen de las diferencias entre las categorías sociales, que se identifican como un conjunto o grupo de personas con ciertos atributos en común, bien sean genéticos, idioma, acento, culturales, étnicos, lingüísticos, psicológicos (personalidad), formación académica, posición de poder, por su rol o actividades que desempeñan, ingresos, estrato social, ideología, creencias, etc.

En otras palabras son las representaciones sociales, “conciencia colectiva”, “percepción común de la realidad”.

-Publicidad.-

Estas diferentes categorías sociales son socializadas e introyectadas en las personas en sus distintos contextos de vida social como, la familia, el trabajo, sanidad, la academia, la cultura, las religiones, las ideologías, estrato social, etc., de dos (2) maneras: en forma consensual (acuerdos), donde se discuten los intereses y no las posiciones; o en forma conflictiva (contradicciones), donde se discuten las posiciones y no los intereses.

El miramiento y el calificativo que se hace entre grupos es sembrar entre ellos una imagen negativa del otro, imagen que se torna mucho más fuerte, si es grupal o masificada. De hecho, la reacción ante esta situación, se materializa como una acción colectiva.

Publicidad.

En consecuencia, podríamos afirmar que las estructuras sociales, buscan originar, difundir, generalizar, estandarizar, homogenizar y estabilizar las categorías sociales como fuentes de discriminación.

Se quiere introyectar de manera cognitiva que las desigualdades son naturales y de esta manera establecer un escenario de dominación. Argumentación, excelente, para justificar la superioridad económica, social, intelectual, de poder, de los grupos dominantes.

A esta altura, podríamos decir que, mediante la persuasión coercitiva, se llega a la dominación del comportamiento relacional, cuyo fin es lograr una desigualdad en las relaciones sociales y de hecho una práctica asimétrica.

Crear escenarios antagónicos, donde la patología social (Habermas - Escuela de Frankfurt), este presente.

Esto significa, que simplemente se busca eliminar o limitar la autonomía individual.

Condicionar cómo deben ser las relaciones interpersonales, es mucho más fácil recurriendo a la masa. Gustave Le Bon (sociólogo), lo decía en su libro psicología de las masas, que las grandes trasformaciones políticas, se encuentran arraigadas en las ideas, opiniones, concepciones y creencias.

Sobre ellas se busca una transformación. Primero destruyendo lo concebido y en ese vacío de su pensamiento, ser alimentado o nutrido por nuevas condiciones de existencia y pensamiento.

Lo lamentable es que esas condiciones de existencia y pensamiento nuevas, no se encuentran sustentadas, o argumentadas por un conocimiento valido, confiable, la ciencia, y la verdad.

El pensamiento emocional se hace mucho más importante que el pensamiento racional. La propagación de ideas, mediante la desensibilización sistemática, es decir, expandiéndolas, socializándolas, lentamente; lo que buscan, es implantarse en el espíritu ciudadano, para crear odios, distanciamientos, antagonismos, irá, violencia, etc.

La personalidad consciente, desaparece y los sentimientos impuestos crean un alma colectiva, la cual es transitoria.

Un grupo de personas reunidas al azar, en cualquier espacio público con una finalidad determinada, es una masa psicológica. Están influenciados por determinados estímulos motivacionales.

|Le puede interesar: El homenaje de Francia Márquez y Aurora Vergara al cuadro del único presidente negro de Colombia

Estos estímulos motivacionales, son los usados por los politiqueros, para manipular a las masas y hacer uso de muchas estrategias. Sylvain Timsit (2002) elabora un decálogo:

Fomentar la distracción, crear problemas y presentar soluciones, utilizar gradualidad (desensibilización sistemática), diferir y dejar para mañana el dolor (desplazamiento), infantilizar al interlocutor, hacer uso del conocimiento emocional por encima del racional.

Mantener a las masas en su ignorancia y mediocridad, promover la complacencia con la mediocridad, buscar que la masa reconozca que ellos son los culpables de su propia desgracia (autoculpabilidad), y conocer la conducta humana en forma colectiva (psicología del consumidor). No olvidar que es muy esencial y clave utilizar los medios masivos de comunicación.

Quiero que la vicepresidente Francia Elena Márquez Mina, frente a la señora Esperanza Castro, que fue así como se identificó y quien, con uso de palabras no apropiadas en tono, frecuencia, contenido la discrimino; la perdone, por cuanto el comportamiento de la señora Esperanza, no parte de un juicio personal y racional.

Es otro ser manipulado y que la realidad de vida se la han presentado de otra forma, sin darle a conocer otras perspectivas de vida digna. Es decirle que no se está con ella o contra ella, sino que se está buscando otro porvenir de vida donde hay cabida para todos.

Con esta actuación, doctora Francia Elena, sé, que mostrará, su altruismo, empatía, amor social, que mira hacia atrás (retrovisor) para que no sigamos cometiendo los mismos errores y repetir la historia de manera equivocada.

Con ello, se le está diciendo que queremos vivir sabroso, que todo el mundo tiene cabida y que ella puede aportar nuevas y buenas ideas para armar el paraíso terrenal.

Por último y me parece mal, interpretar una realidad, alimentando una asimetría social tóxica. Un abogado en una entrevista a Semana del 28 septiembre 2022, sin argumentos válidos o como se diría en la Fiscalía General de la Nación, sin elementos materiales probatorios (EMP) y Evidencias Físicas (EF), hace uso de su pensamiento irracional, expresando que fue una estrategia para dañar las marchas.

Dañar una marcha no se hace a través de una noticia que realizó una periodista de un portal de noticias independiente, que a mí me parece no tiene una gran cobertura, como otros medios y que se masifico a través de un video viral. Esta entrevista se realizó al final de la misma marcha y que no tiene relación con el Pacto Histórico.

Las marchas no se dañan con palabras, estas se dañan con acciones violentas, infiltrando vándalos, que lesionen personas, hagan daño a instalaciones públicas o privadas, asalten establecimientos públicos, impidan la movilidad. Esta fue una marcha limpia transparente, totalmente opuesta a la que han hecho otros grupos sociales, donde si aparecen los infiltrados.