Por qué Hernan Orjuela le dijo adiós a la televisión en Colombia y probó suerte en EE.UU

En Colombia ha habido un sin fin de presentadores, algunos más talentosos y carismáticos que otros. Entre ellos se encuentra el famoso bogotano Hernán Orjuela. Este hombre hizo parte de varios programas en los que logró gran reconocimiento. Muchos lo recuerdan por su paso en Sábados Felices, donde estuvo al frente por varios años. Pero también estuvo en programas como Bravíssimo, donde ganó el cariño de muchas personas. Han pasado los años desde que al bogotano no se le ve en el país. Recientemente en sus redes sociales reveló las razones por las que tomó esta difícil decisión de dejar Colombia.

Por estas razones Hernán Orjuela dejó Colombia para probar suerte en el exterior

Han pasado ya 7 años desde que el reconocido presentador decidió tomar sus maletas y partir rumbo a Estados Unidos. Desde que llegó a Miami, el hombre ha empezado varios proyectos y sigue dedicado a lo que tanto le apasiona, la televisión. Sin embargo, muchos se han preguntado por qué tomó esa decisión. El hombre no estaba mal posicionado en Colombia y tenía varios proyectos y negocios. Aún así, él sabía que la realidad del país no es como siempre la pintan. Según contó en su Tik Tok, en Colombia a cierta edad le dicen a la gente "Chaolin, chaolin". En efecto Hernán Orjuela no quería ser víctima de esto.

Y es que, esta es una realidad triste de la que ni los famosos pueden escapar. Esto mismo fue motivación suficiente para dejar Colombia para poder ofrecerle un mejor futuro a su familia y para él mismo. Ya radicado en Estados Unidos, Hernán Orjuela ha logrado posicionarse de manera muy positiva. Trabaja como presentador para Nuestra Tele Internacional, también se dedicó a ser escritor. Dicta cursos de speaking y es director de una fundación. El hombre supo sacarle provecho a lo logrado en Colombia para poder triunfar en Miami. Aunque tiene más de 60 años sigue viéndose igual de bien como en sus mejores años en el país.

