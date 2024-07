Por qué Petro guarda silencio frente a los turbios resultados electores que le dieron el triunfo a Maduro

.Publicidad.

La victoria de Nicolás Maduro en las elecciones que tuvieron lugar este domingo 29 de julio provocó una oleada de protestas en Venezuela protagonizadas por ciudadanos descontentos que, al igual que la líder de la oposición María Corina Machado y de quien terminó siendo el candidato Edmundo González, no reconocen los resultados al considerar que hubo fraude electoral.

Pero, el país vecino no es el único lugar en el que se habla de un posible fraude, puesto que esa también ha sido la impresión de mandatarios de varios países del mundo que no tardaron en poner el grito en el cielo ante lo que algunos consideran una afrenta a la democracia. Tal fue el caso, por ejemplo, de Javier Milei, quien, en su rol de presidente de Argentina no dudó en llamar a Maduro dictador y en invitar a las Fuerzas Armadas venezolanas a que defiendan la “voluntad popular”.



DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.… — Javier Milei (@JMilei) July 29, 2024

A él se le sumaron también Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay y otros líderes de la región en representación de gobiernos entre los que está incluido también el de Estados Unidos, que pide la publicación inmediata de todas las actas.



Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera.



Rompimos relaciones diplomáticas con Maduro desde hace 4 años. No las reabriremos hasta que su pueblo… — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 29, 2024

Así no! Era un secreto a voces. Iban a “ganar” sin perjuicio de los resultados reales.

El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 29, 2024

Otros gobiernos optaron por tomar una posición más moderada y pedir un conteo transparente de los resultados. En ese grupo se encuentra justamente Colombia, cuyo vocero ha sido el canciller Luis Gilberto Murillo ante el silencio del presidente Gustavo Petro, quien no postea nada en su cuenta de X desde el domingo en la mañana. También pidieron verificación de las actas la Unión Europea y algunos gobiernos de la región como el de México, el de Chile, el de República Dominicana, el de Paraguay y el de Ecuador. Incluso, en este último caso, Daniel Noboa convocó al Consejo Permanente de la OEA para tratar la situación.



Tras mantener contactos permanentes con todos los actores políticos involucrados en los comicios presidenciales que tuvieron lugar en la República Bolivariana de Venezuela y luego de conocer los resultados preliminares comunicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE),… — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) July 29, 2024

En toda la región, hay políticos que intentan aferrarse al poder y que pretenden arrebatarle la paz a nuestros ciudadanos. Eso es a lo que nos enfrentamos, ese es el peligro de la dictadura, y hoy somos testigos de cómo uno más de ellos intenta arrebatarle la esperanza a millones… https://t.co/mEI2jkhew9 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) July 29, 2024

Hay un último grupo que está conformado por gobiernos que han sido aliados de viaja data del chavismo, quienes optaron por reconocer los resultados sin ningún tipo de miramiento. Los casos más destacados son los de Vladimir Putin en Rusia y Xi Jinping en China, así como otros estados del hemisferio oriental como Irán, Siria, Qatar y hasta Madagascar. En la región respaldaron a Maduro el cubano Miguel Díaz-Canel, el nicaragüense Daniel Ortega, la hondureña Xiomara Castro y el boliviano Luis Arce.

Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente @NicolasMaduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez. Hemos seguido de cerca esta fiesta democrática y saludamos que se haya respetado la voluntad del pueblo… pic.twitter.com/pQHx1Xvx7n — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) July 29, 2024

Hoy triunfó la dignidad y el valor del pueblo venezolano sobre presiones y manipulaciones. Transmito al hermano presidente @NicolasMaduro nuestras afectuosas felicitaciones por esta victoria histórica y el compromiso de #Cuba de estar junto a la Revolución Bolivariana y Chavista. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 29, 2024

Mes félicitations au président @NicolasMaduro pour sa réélection. Madagascar salue la démocratie et la souveraineté du Venezuela. #Venezuela #MaduroNicolas

🇲🇬🇻🇪 — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) July 29, 2024

Nadie fue más lejos que el presidente de Panamá

El posesionado hace menos de un mes José Raúl Mulino tampoco reconoció los resultados de las elecciones al igual que Milei o Lacalle, pero su determinación fue mayor porque decidió retirar a los diplomáticos panameños de Venezuela dejando en suspenso las relaciones diplomáticas entre ambos países.