Por qué el poderoso Fuad Char detesta a James Rodríguez y lo llama "flojo de mier..."

En 2025, el dueño del Junior de Barranquilla viajó a Medellín para negociar su fichaje, pero el 10 de la Selección lo dejó plantado

La escena ocurrió en 2025 lejos de los estadios y de los focos de los partidos. Un viaje a Medellín, una reunión esperada y una propuesta económica ambiciosa marcaron uno de los episodios más comentados entre Junior de Barranquilla y James Rodríguez. Lo que parecía encaminado a convertirse en uno de los fichajes más impactantes del fútbol colombiano terminó transformándose en una historia de desencuentros que todavía genera repercusiones.

En la antesala de la final de la Liga BetPlay 2026-I entre Junior y Atlético Nacional, Fuad Char volvió a referirse al volante colombiano y lanzó fuertes críticas que rápidamente se viralizaron. El máximo accionista del club barranquillero cuestionó la presencia del mediocampista en la selección Colombia y aseguró que, a su juicio, el jugador no aporta lo suficiente al equipo nacional.

“¿Ese James para qué lo tienen en la selección? Es un flojo de mierda (sic). A mí me parece que no le aporta nada al equipo”, dijo Char en conversación con Win Sports.

Sin embargo, detrás de esas declaraciones existe un antecedente que ayuda a entender el origen de la tensión entre ambas partes.

"A mí me dio una piedra grande ir Medellín. ¿Ese James para qué lo tienen en la selección? A mí me parece que no le aporta nada a la selección; el fútbol hoy es físico y él no lo tiene": Fuad Char, máximo accionista de Junior. ⚽🤩🔥



📺 Estamos en vivo con #MedioTiempoWIN pic.twitter.com/W8PDFRb9sf — Win Sports (@WinSportsTV) June 1, 2026

El viaje a Medellín que terminó en decepción para Junior

A comienzos del año pasado, James Rodríguez acababa de desvincularse del Rayo Vallecano de España y buscaba un nuevo destino para continuar su carrera. En ese contexto, Junior apareció como una opción real para quedarse con uno de los futbolistas más importantes de la historia reciente del país.

La dirigencia rojiblanca preparó una propuesta millonaria y Fuad Char decidió involucrarse directamente en las conversaciones. El empresario, que hoy tiene 88 años, viajó personalmente a Medellín para reunirse con el jugador y ratificar el interés del club.

Según ha contado el propio dirigente en distintas entrevistas, la intención era cerrar el acuerdo de manera presencial y presentar formalmente el proyecto deportivo. Sin embargo, al llegar a la reunión recibió una noticia inesperada.

Char aseguró que James contaba ya con un nuevo representante y que, en medio de las negociaciones, la operación quedó descartada. El dirigente considera que el viaje fue innecesario y que la decisión pudo haberse comunicado antes.

La situación generó un profundo malestar en el propietario del Junior, quien posteriormente manifestó públicamente que ese episodio quedó marcado como un capítulo difícil de olvidar.

“No, no, no. Cogió un viejito como yo, me hizo viajar hasta Medellín, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra, y allá, cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. Eso ya es para el olvido”, comentó Char.

🦈⚽”No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín, porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Ccuando llegué tenía un represéntate nuevo y me dijo que no se podía, eso es un capítulo para el olvido” Fuad Char,… pic.twitter.com/G3yX77os7W — Win Sports (@WinSportsTV) January 19, 2026

¿Qué pasó con James Rodríguez tras su fallido negocio con Junior?

Mientras la propuesta barranquillera rondaba los 3 millones de dólares, apareció una oferta superior desde México. Finalmente, James optó por continuar su carrera en León, equipo que presentó una propuesta cercana a los 5 millones de dólares.

Con el club mexicano disputó 34 partidos oficiales, marcó cinco goles y entregó nueve asistencias antes de finalizar su vínculo. Posteriormente quedó como agente libre, manteniendo la incertidumbre sobre su futuro profesional a pocos meses del Mundial de 2026.

Las recientes declaraciones de Char reavivaron aquella historia. El empresario recordó nuevamente el episodio de Medellín y dejó claro que no contempla volver a intentar la contratación del capitán de la Selección Colombia.

Mientras tanto, James continúa entrenándose a la espera de definir su próximo destino tras su salida del Minnesota United, equipo al que llegó a comienzos del 2026. A sus 34 años sigue siendo una de las principales figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, respaldado por actuaciones como la de la Copa América 2024, torneo en el que fue elegido mejor jugador y condujo a Colombia hasta la final.

Pero en Barranquilla, más allá de estadísticas, goles o reconocimientos, persiste el recuerdo de una negociación que nunca llegó a concretarse y de un viaje que, según Fuad Char, terminó convirtiéndose en el desplante que jamás logró perdonar.

Le puede interesar: El traspié de James con uno de sus negocios estrella, el restaurante Arrogante tuvo que convertirlo en café

Anuncios.

Anuncios..