- La batalla de millones detrás de la final entre Junior y Nacional: así pesan los Char y los Ardila Lülle en sus equipos

Las dos escuadras más poderosas del país no solo pelean una estrella. También representan imperios económicos que mueven billones de pesos

Tras más de 30 años, el estadio Romelio Martínez vuelve a ser escenario para el primer capítulo de la serie entre Junior y Atlético Nacional, un duelo en el que no solo está en juego una nueva estrella, sino también el orgullo de dos de las familias empresariales más poderosas del país.

El estadio Romelo Martínez se alista para vivir el partido de ida del FPC, donde se enfrentarán el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional

Por un lado están los Ardila Lülle, quienes asumieron el control de Atlético Nacional a mediados de 1996 en una negociación liderada por el propio Carlos Ardila Lülle y la Organización Ardila Lülle (OAL). Su llegada marcó un antes y un después en la historia del club antioqueño. Desde entonces, Nacional se consolidó como una de las instituciones más fuertes del país, sumando cerca de 30 títulos y convirtiéndose en una verdadera fábrica de talento exportable al fútbol internacional.

La historia tiene ciertos paralelos en Barranquilla. Allí, un equipo que nació en las calles de un barrio popular terminó en manos de la familia Char, encabezada por Fuad Char desde comienzos de la década de los setenta. Su llegada fue determinante para el crecimiento institucional del club y para la conquista de títulos que terminaron consolidando al Junior como uno de los grandes del fútbol colombiano.

Fuad nunca escatimó en inversiones. Bajo su liderazgo llegaron figuras como Carlos Valderrama, Carlos Bacca y Luis Fernando Muriel. Incluso, en su momento intentó concretar el fichaje de James Rodríguez, una operación que nunca llegó a buen puerto y que el propio dirigente ha reconocido como una de las grandes frustraciones de su gestión.

Pero más allá de lo deportivo, esta final también enfrenta dos modelos empresariales que mueven miles de millones de pesos cada año. Entre las nóminas, los patrocinadores y las compañías que respaldan a ambos clubes, el valor económico del duelo supera ampliamente los 40 millones de dólares.

Los Char y los Ardila Lülle: la batalla empresarial detrás de la final

Detrás de estos equipos aparecen dos compañías que han sido fundamentales en su historia reciente. Por el lado de Junior está Olímpica, la cadena de supermercados impulsada por Fuad Char a partir del negocio familiar que comenzó como una pequeña droguería. Con el paso de los años, esa empresa se convirtió en el pilar de la Organización Olímpica y en una de las compañías más importantes del comercio colombiano.

Olímpica es uno de los negocios de los Char que más aporta al Junior de Barranquilla.

Durante 2025, Olímpica registró ingresos cercanos a los $6,9 billones y un crecimiento de su utilidad neta del 26,6 %. Además, continuó su expansión con la apertura de nuevos puntos de venta. Su relación con Junior va mucho más allá de la propiedad del club. Solo por aparecer como patrocinador principal en la camiseta rojiblanca, la compañía realizaría aportes cercanos a los US$3 millones anuales. También es uno de los principales canales de comercialización de la indumentaria oficial del equipo.

En Atlético Nacional el panorama es diferente. El club ha logrado construir una estructura financiera más autosuficiente y diversificada. Aunque mantiene una estrecha relación histórica con la Organización Ardila Lülle, desde hace varios años la institución fortaleció su estrategia de ingresos a través de patrocinadores externos y alianzas comerciales.

Según cifras conocidas del sector, Nacional percibe alrededor de $32.000 millones anuales por conceptos relacionados con publicidad y patrocinios. Una muestra de la capacidad comercial que ha desarrollado la institución verdolaga durante los últimos años.

|Le puede interesar El barranquillero que apostó por Luis Díaz cuando nadie lo conocía y hoy maneja su carrera en Europa

En cuanto a Postobón, una de las compañías insignia de la Organización Ardila Lülle, se sabe que durante 2024 reportó ingresos cercanos a los $2,8 billones y una utilidad neta superior a los $44.000 millones, lo que refleja el músculo financiero del grupo empresarial que históricamente ha acompañado al club antioqueño.

Las nóminas de Atlético Nacional y Junior también juegan su propia final

La disputa no se limita a las empresas. Las plantillas también reflejan el poder económico de ambos equipos. Atlético Nacional cuenta actualmente con una nómina valorada en aproximadamente US$26,24 millones, la más costosa del fútbol profesional colombiano. Junior, por su parte, posee la tercera plantilla más valiosa del campeonato, con una valoración cercana a los US$19,45 millones.

Esa diferencia se refleja en varios de los fichajes realizados durante los últimos mercados. Uno de los jugadores más valiosos del conjunto verdolaga es Cristian Arango, cuyo valor de mercado ronda los US$4,6 millones. En el caso del Junior, uno de los activos mejor cotizados es Joel Canchimbo, con una valoración cercana a los US$2,3 millones.

El junior se prepara para una nueva final del FPC donde enfrentará a Atlético Nacional en una nueva final

Así se configura el mapa de poder de los dos clubes que protagonizarán esta final. Más allá del trofeo y del premio económico cercano a los US$500.000 para el campeón, el enfrentamiento también representa la disputa entre dos instituciones respaldadas por algunos de los grupos empresariales más influyentes de Colombia.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..