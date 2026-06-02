Los miles de millones que se moverán durante el mundial de futbol en Bogotá

La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe, aseguró que durante la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Bogotá moverá durante 1,6 billones de pesos. Esta fiebre amarilla, que despierta la selección en sus citas futboleras, impactará de forma directa la economía de la ciudad con el impulso que tendrá el comercio en la venta de televisores, eventos de entretenimiento alrededor de los partidos de futbol de la selección Colombia y el transporte.

De acuerdo con las proyecciones estimadas por María del Pilar López, la capital registraría un incremento en las ventas durante el mundial de 377 mil millones de pesos, especialmente en todo lo relacionado y asociado a los partidos de futbol como lo es la venta de equipos de sonidos, televisores, alimentos, bebidas y comidas. Según López, este buen comportamiento de la economía bogotana ya empezó a registrarse e incluso antes de haber iniciado el mundial.

Según los datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), durante los partidos disputados en las eliminatorias del mes de septiembre de 2025, el comercio mostró un incremento del 22% anual en la venta de equipos de sonidos y televisores, algo así como tres veces más que el promedio del comercio minorista con respecto a estos dos productos específicamente, que fue de 8,4%. La tendencia de fortalecimiento del comercio en Bogotá siguió su curso y, en marzo de 2026, este rubro tuvo un aumento anual de 36,6%.

De acuerdo con López Uribe, las proyecciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá indican que la Copa Mundial de la FIFA 2026 funciona como un acelerador temporal de la economía urbana. Este tipo de eventos aumenta significativamente la demanda en el comercio como la gastronomía, turismo, movilidad y las plataformas digitales.

Se espera que con el desarrollo del mundial 2026 y los partidos de la selección de futbol son que las ventas de televisores, equipos de sonidos, bebidas y los alimentos tengan un incremento entre el 30% y el 50% en las ventas, de acuerdo a las estimaciones de Fenalco regional Bogotá.

Según María del Pilar López, con el certamen orbital las plataformas digitales también tendrán un gran protagonismo, al igual que los servicios de movilidad y las compras. Si se tiene en cuenta que, durante la Copa América, Mercado Libre reportó un aumento del 500% en la búsqueda de camisetas de fútbol, mientras que las aplicaciones de movilidad tuvieron un incremento del 45% en la demanda de viajes en los días en que jugó la tricolor.

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