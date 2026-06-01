- ¿Quién es la mujer que se inventó el escudo de la Selección Colombia, hace más de 50 años?

El logo fue creado en 1971 por Rosalba Chiriví de Gélvez, quien recibió como pago el equivalente al salario mínimo de un año de esa época

Los colombianos hemos visto al Pibe Valderrama, Faustino Asprilla y el Tigre Falcao besarlo, en medio de la euforia popular, como si se tratara del amor de sus vidas. También aparece en camisetas, chaquetas, útiles escolares, banderines, murales y grafitis, publicidad y transmisiones deportivas.

Sin duda, es uno de los principales símbolos de la afición futbolera colombiana. Lo que pocos hinchas saben es que detrás del escudo de la Selección Colombia existe una historia poco conocida, que tiene como protagonista a una mujer: Rosalba Chiriví de Gélvez, diseñadora gráfica egresada de la Universidad Nacional y autora del emblema que se convirtió en uno de los íconos deportivos más reconocidos del país.

Fue creado en 1971, un días claves para el fútbol colombiano. El 15 de junio de ese año nació oficialmente la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), entidad que reemplazaba estructuras anteriores y buscaba construir una identidad propia en medio de una etapa de reorganización institucional.

Fue entonces cuando Alfonso Senior Quevedo, primer presidente de la nueva Federación, encargó la creación de una imagen que representara a la entidad y a las selecciones nacionales. La tarea recayó en Rosalba Chiriví, quien por entonces apenas tenía cuatro años de experiencia profesional como diseñadora.

Selección Colombia en 1975, la primera vez que se vio el escudo en la Selección de mayores. Crédito: imagen del libro Cien Años en el Corazón de Colombia

Otra historia de la Selección: La odisea que vivió la Selección Colombia para participar en su primer Mundial en Chile 1962

Un escudo alejado de la tradición europea

Lejos de copiar los escudos tradicionales utilizados por federaciones europeas y suramericanas, la diseñadora decidió apostar por un concepto diferente. En apenas un mes elaboró seis propuestas distintas para presentar ante los directivos de la Federación.

“Inicialmente, ellos querían que esa imagen fuera muy parecida a los equipos que en ese momento existían en Europa. A mí no me pareció que fuera lo mejor”, indicó Chiriví en una conversación con la Superintendencia de Industria y Comercio en 2018.

Finalmente, el diseño elegido fue una composición circular que integraba tres elementos fundamentales. En el centro aparecía un balón de fútbol, símbolo de la competencia deportiva. En la parte inferior se ubicaban los colores amarillo, azul y rojo respetando las proporciones de la bandera nacional. Todo el conjunto quedaba rodeado por un círculo que representaba la unión de los clubes y del fútbol colombiano.

“Significa un país, una competencia y una agrupación”, explicó años después la propia autora al referirse al significado del diseño.

Un logo histórico que costó 3 mil pesos colombianos

Aunque el logo fue concebido en 1971, comenzó a ganar notoriedad durante los torneos internacionales que disputó Colombia en la década de los setenta. Desde 1975, año en que la selección quedó subcampeona de la Copa América, se convirtió en el emblema permanente de los equipos nacionales en todas sus categorías.

Durante décadas, el diseño permaneció prácticamente intacto. Mientras otras federaciones modificaron repetidamente sus escudos, Colombia mantuvo la misma estructura visual. Los cambios más notorios fueron ajustes de color utilizados en uniformes especiales para competiciones como los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 o la Copa América 2015, torneos en los que la fanaticada colombiana se acostumbró a ver a sus héroes futboleros besar el escudo como una representación de su amor por el país.

Uno de los datos más llamativos es que Rosalba Chiriví recibió apenas 3 mil pesos colombianos por el trabajo. El pago, que entonces le habría alcanzado para la cuota inicial de un carro, se realizó en dos cuotas. Según ha contado la diseñadora, la segunda parte del dinero tardó más de lo previsto en llegar como sucede, a veces, con los goles y las victorias de la selección Colombia.

Dueña y ama del logo de la Selección Colombia

Con el paso de los años, la autora ocupó cargos académicos destacados en la Universidad Nacional, entre ellos la dirección de la carrera de diseño gráfico. Paradójicamente, ha reconocido que nunca fue una apasionada del fútbol, pese a haber creado uno de los símbolos más importantes de este deporte en Colombia.

Sin embargo, la relevancia de su trabajo va más allá del aspecto histórico. Chiriví ha señalado en diferentes entrevistas que los derechos de autor sobre el diseño original permanecen vinculados a su creación. Por esa razón, cualquier modificación sustancial del escudo requiere una consulta previa con su autora, una condición poco conocida entre los aficionados.

Por eso, en 2023 cuando la Federación presentó una renovación de identidad visual de cara al centenario del fútbol colombiano y se introdujeron ajustes en la tipografía, la orientación del balón y algunos elementos gráficos, se tuvo que conservar la esencia del diseño concebido más de cinco décadas atrás.

Así, mientras la Selección Colombia se prepara para una nueva participación mundialista en 2026, el emblema creado por Rosalba Chiriví continúa ocupando el mismo lugar sobre el pecho de los jugadores. Un símbolo nacido de seis bocetos y un mes de trabajo, que se convirtió en un ícono del deporte colombiano y que millones de hinchas esperan que sea besado con pasión, en las próximas semanas, por James, Lucho Díaz, John Arias y los demás jugadores.

Le puede interesar: Así fue como Jesurún habría sacado a Sebastián Villa de la Selección Colombia

Anuncios.

Anuncios..