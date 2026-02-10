Fue inaugurado con bombos y platillos hace dos años, un proyecto en el que el 10 de la Selección invirtió, pero el restaurante italiano de alta gama no resultó

Arrogante, el restaurante en el que James Rodríguez fue protagonista como socio inversionista, cerró su operación como restaurante de alta gama y reabrió como cafetería. El nombre se mantiene, pero el concepto que fue presentado en 2023: lujo, experiencia sensorial y gastronomía italiana, ya no existe. El cambio marcó el cierre de uno de los negocios más comentados del futbolista colombiano.

La transformación se dio sin anuncios ruidosos, pero es evidente para quienes conocieron el lugar en sus primeros meses de funcionamiento.

De una apertura ambiciosa de James al replanteamiento del negocio

Arrogante abrió sus puertas en 2023 en la calle 84 con carrera 9 en Bogotá, como parte del portafolio de Salvaje Group, un holding gastronómico internacional con presencia en Europa y América. James Rodríguez participó como socio inversionista y fue una de las caras visibles del proyecto, replicando el modelo que ya funcionaba en Madrid.

El restaurante, según palabras de quien oficiaba como director de marketing de Salvaje Group, Juan Antonio Vanegas, tenía como objetivo ofrecer una experiencia integral: cocina italiana de fusión, diseño ostentoso, performances en vivo, cantantes de ópera, acróbatas y un bar subterráneo. Con más de 120 mesas, la operación estaba pensada para un alto volumen y un ticket promedio elevado, en una de las zonas más exclusivas de la capital.

Desde el inicio, Arrogante se posicionó como uno de los restaurantes más costosos de Bogotá. Una comida completa podía superar el millón de pesos por persona. Platos como el T-bone a la Fiorentina alcanzaban los $230.000, los cocteles tenían un precio estándar de $55.000 y algunas botellas de vino superaban los $11 millones.

Los ajustes en Arrogante no fueron suficientes

En 2024, el restaurante intentó adaptarse. Amplió su carta, incorporó desayunos y brunch, y abrió desde temprano para atraer un público más amplio. Waffles, panadería artesanal, bowls y platos tradicionales reinterpretados hicieron parte del nuevo menú.

Pese a los cambios, el modelo original no logró consolidarse. El alto costo operativo, sumado a una rotación limitada de clientes podrían haber sido las razones a replantear la viabilidad del restaurante como espacio de alta cocina.

Finalmente, en 2025, Arrogante cerró su operación como restaurante y reabrió como cafetería, con una propuesta que ahora sería más sencilla, menos personal y una carta reducida. La experiencia sensorial que había sido el eje del concepto quedó atrás.

Arrogante presenta cambios en su fachada, ahora mucho más acorde a una cafetería propia de la zona T de Bogotá.

El oscuro contexto de Salvaje Group

El cambio en Bogotá coincidió con un momento complejo para Salvaje Group. Durante 2024, el holding enfrentó serias dificultades financieras en sus operaciones en España, donde se registraron cierres de locales y conflictos legales por impagos.

En Barcelona, una de sus sedes ubicadas en la calle Enric Granados cerró definitivamente. En Madrid, el restaurante SLVJ Madrid Velázquez tuvo un desempeño inferior a lo proyectado. Además, se reportaron desahucios relacionados con espacios gastronómicos vinculados al grupo, lo que impactó su reputación en el mercado europeo, y proyectos ambiciosos como el restaurante Rhudo, en el que participaban figuras reconocidas, terminaron con la salida de varios inversionistas ante los resultados financieros.

Con todo esto, en enero de 2024 el representante legal del holding, el abogado Miguel Ángel del Río Malo (el mismo que defendió al candidato Iván Cepeda durante su extenso juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe) aclaró que restaurantes como Arrogante no estaban en quiebra, pese a los problemas financieros del grupo. La situación no implicó una desaparición total de la marca, pero sí una fuerte contracción de su operación internacional.

'Café Arrogante' es el nuevo nombre que aparece en el letrero a la entrada del local.

Un negocio visible dentro del portafolio de James Rodríguez

Cabe recordar que Arrogante es solo uno de los negocios más llamativos de James Rodríguez fuera del fútbol. El colombiano ha invertido en bebidas funcionales, café premium y otros proyectos comerciales. Su patrimonio total ronda los 80 millones de dólares, construidos a partir de contratos deportivos, patrocinios e inversiones.

Por esto es que claro que, aunque el cierre del restaurante como espacio de lujo no implica la salida de James del sector empresarial, sí marca un punto de cambio en una de sus apuestas más mediáticas. Hoy, Arrogante sigue abierto, pero bajo un formato muy distinto al que prometía convertirse en referente gastronómico de la ciudad.

