¿Por qué el Ministerio de Transporte inglés está metido en el negocio de los ferrocarriles en Colombia?

La presencia del Reino Unido en Colombia no es de ayer. Los patriotas recibieron de los banqueros ingleses préstamos para la independencia hace dos siglos, y hoy están en su mira los trenes y las carreteras, y las torres en el mar para explotar el gas del Caribe junto con la maicena de la colada diaria, los medicamentos, las vacunas, las cremas antiarrugas, y el whisky. Pero los ferrocarriles son ahora el motor del interés. Crosssrail International, consultora especializada, 100 % del Ministerio de Transporte del Reino Unido, creada en 2017, tiene la batuta de la asesoría en forma de cooperación para apoyar el desarrollo del marco regulatorio del plan maestro. Su experiencia tiene un ícono que es la Línea Elizabeth que cruza a Londres de este a oeste a través un túnel inaugurado en mayo del 2022, por donde circulan 24 trenes por hora en los picos.

A Colombia llegó en asociación con el bufete Steer,y la colombiana Durán & Osorio Abogados Asociados que tiene como socios a los abogados Álvaro Durán Leal, Jorge Gabriel Taboada, Gustavo Osorio, Álvaro Gasca Moreno, Felipe Herrera Cardozo y RSSB y en septiembre del 2021 se firmó un memorado de entendimiento entre la entonces ministra Ángela Orozco, y el embajador británico Colin Martin-Reynolds y la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alejandra Botero Barco, y el CEO de Crossrail International, Paul Dyson -quien asistió virtualmente-. Ese documento se renovó y amplió en enero de 2023.

En el Road Show de abril en Londres organizado por la embajada del Reino Unido a cargo del embajador Roy Barreras, la ministra de Transporte María Constanza García -quien siempre ha estado al frente del proyecto férreo- la infraestructura fue el motivo de interés de 10 de los 22 fondos que asistieron al evento. Más no de un proyecto en particular. El Grupo Dame (Dredging, Environmental and Marine Engineering NV, de Bélgica, especializado en grandes obras de infraestructura, habló de la posibilidad de invertir en el canal de acceso a Barranquilla y las oportunidades a largo plazo en instalaciones fluviales.

El grupo australiano Macquarie, de servicios financieros y de banca de inversión se mostró interesado en el portafolio de Infraestructura vial, férrea y fluvial. John Laing quiere ampliar su presencia en el país. Inversor, desarrollador y operador británico de proyectos de infraestructura del sector público con financiación privada, tiene participación de 30 % en la ruta del Cacao concesionaria de la vía Bucaramanga -Barrancabermeja- Yondó, Pacífico 2, llamada la Rusa del Suroccidente, y adquirió dos concesiones de buses eléctricos en Bogotá, en noviembre de 2022.

En los últimos años, la cooperación británica ha permitido, por medio de Crossrail la estructuración de tres proyectos clave, dice Mintransporte: el ferrocarril La Dorada-Chiriguaná, corredor de carga en la región central, verificación del tren de cercanías de la región del Valle del Cauca, y el tren de cercanías de la región al norte Bogotá.

Las invesiones inglesas en Colombia son muchas y variadas

Más de medio centenar de empresas británicas están en el país En infraestructura también está Ashmore Group, concesionarios de carreteras, fueron socios en la segunda pista de El Dorado, y ahora de la Ruta Bogotá Norte que conecta la Autopista Norte, Carrera 7 con Perimetral Sopò, y maneja también una fiduciaria.

En hidrocarburos la anglo holandesa Shell se concentra en la exploración de nuevas reservas de líquidos y gas natural en el Caribe con 5 bloques costa afuera, y en la distribución de combustibles Tras la compra de las acciones de BP Colombia por parte de Ecopetrol y Talismán, la empresa se convirtió en Equion, fue constituida en el Reino Unido con capital de Ecopetrol (51 %) y Repsol (49 %) y en 2016 terminó el contrato Tauramena que incluía el campo Cusiana, después Recetor (2017) y Piedemonte (2020). En Colombia mantiene pequeños activos, gerencia compromisos medioambientales, y tiene negocios marginales, entre ellos compra y venta de crudo.

Unilever, con las marcas más conocidas, está en Colobia desde 1948

Empresas líderes del consumo como Unilever, con sede en Cali, está en Colombia desde 1948, con más de 20 marcas que fabrica y comercializa, desde Fruco, Maizena, Knorr y Rama, hasta las de cuidado personal Dove y Pond´s. También

En la pandemia los colombianos se familiarizaron con AstraZeneca a través su vacuna covid-19, que fue una parte de su oferta en áreas terapéuticas, cardiovasculares, renales y metabólicas. Otro líder, GSK (GlaxoSmithkline) un gigante en investigación y desarrollo de productos farmacéuticos, vacunas y cuidado de la salud.

En consultoría, PwC Colombia (PricewaterhouseCoopers), la consultora más grande del mundo. Y en cuidado del medio ambiente, la apuesta del futuro, Seven Trent, en tratamiento de aguas.

El Reino Unido está estrenando gobierno desde el 5 de julio. Después de 14 años de conservadores, el laborista Keir Starmer tiene en su mano la suerte del brexit, uno de los temas que afloró en campaña entre la frustración de los británicos. Su modificación es una apuesta hacia el futuro.