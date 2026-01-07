Carlos Slim sigue siendo el rey de la telefonía celular con Claro en Colombia con Movistar aún rezagado

El presidente de Claro Colombia, Rodrigo de Gusmao Ribeiro, ha logrado consolidar el crecimiento de la red 5 G y su expansión. Alrededor del 68,4 % del total de los clientes en la República pasaron por Claro. Significa tener en Colombia alrededor de 5 millones de clientes usando la red 5 G, tener presencia en 50 ciudades y un total de 41 millones de líneas móviles. Su principal competidor serían Movistar, presidente en Colombia Fabián Hernández, y Tigo, presidente en el país Carlos Blanco. Negocios con un 15,9% y 15,7% de clientes en el total.

La expansión de Claro se consolidó por las inversiones hechas. Alrededor de 42 millones de dólares se gastaron para llevar redes 5 G y fibra óptica a Bogotá y Cundinamarca en 2025. Su meta no es solo mejorar la rapidez de la conexión a la web, quiere tener operativa una infraestructura moderna, clave en su modelo de negocios por basar su dominio en la conectividad y cobertura en los países donde hace presencia.

En respuesta a la fuerza de Claro, la competencia proveniente de Tigo y Movistar además de ofrecer planes, campañas de publicidad, facilidades en los cambios de operador etc. Han optado por unirse, Tigo propiedad del Grupo Millicom busca integrarse con Movistar. En un contexto donde Millicom compró por 400 millones de dólares a Telefónica su parte de Movistar.

La integración fue avalada en noviembre de 2025 por la Superintendencia de Industria y Comercio, que en el momento tenía en la dirección a Cielo Rusinque; no obstante, la entidad de gobierno estableció condiciones para evitar la creación de un oligopolio, al existir pocas firmas de telefonía móvil e internet. Claro con el nuevo actor tendría una competencia importante. La rivalidad con Claro será potente durante el 2026, Tigo invirtió en el país alrededor de $ 85.000 millones para fortalecer su infraestructura y ampliar su cobertura.

