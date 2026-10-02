- Por qué cierra las puertas el colegio José Joaquín Casas una institución que tiene 67 años de historia

El colegio que formó a Germán Vargas Lleras y otras figuras graduará su última promoción el 5 de diciembre. La falta de estudiantes fue el origen de la crisis

La última generación del Gimnasio José Joaquín Casas se graduará el próximo 5 de diciembre, casi siete décadas después de que sus primeras aulas recibieran apenas 40 estudiantes. Ese día no solo habrá diplomas y condecoraciones para antiguos alumnos destacados: también se cerrará definitivamente la puerta de un colegio que formó 58 promociones y por cuyas aulas pasaron figuras como Germán Vargas Lleras, Joaquín Gutiérrez Caballero y Camilo Sánchez Ortega. Detrás de esa despedida hay una historia menos visible: la de una institución que, pese a tener capacidad para 900 alumnos, hoy enfrenta una realidad demográfica que dejó sus salones cada vez más vacíos.

El colegio, fundado en 1959 por el ingeniero y pedagogo Jaime Leal González, sobrevivió durante décadas con un modelo educativo personalizado, bilingüe y basado en la formación humana. En 1994 llegó a tener más de 400 estudiantes, pero hoy son poco más de 190 y, según su rector Jaime Enrique Leal Melo, el número de nuevos matriculados ya no alcanza para sostener una infraestructura de semejante tamaño. En los últimos cinco años, dice, las pérdidas rondan los $400 millones y ni siquiera una oferta de US$2 millones hecha por un exalumno logró cambiar el destino de la institución. El problema, sostiene Leal, dejó de ser el dinero: son los niños que ya no están llegando a las aulas.

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Gimnasio José Joaquín Casas: 67 años en busca de la perfección humana

El Colegio José Joaquín Casas, ubicado en la calle 173 con carrera 7 en la localidad de Usaquén, empezó su funcionamiento con apenas un puñado de alumnos. Los principios académicos de su fundador estaban basados en la pedagogía de los padres salesianos y del Padre Don Juan Bosco, con una metodología caracterizada por el respeto, el buen trato, el acompañamiento comunitario y la búsqueda de la perfección con formación humana.

Durante cerca de siete décadas, la institución educativa se fortaleció como un colegio mixto de corte bilingüe con énfasis en inglés y francés. Dentro de sus programas académicos, también se encuentran robótica, tecnologías, educación emocional y artística y deporte. En sus 67 años de historia formó y gradúo 58 promociones de estudiantes. Es decir, tres generaciones de colombianos. El 18 de enero de 2019, murió el dueño, fundador y rector a sus 95 años. Papá Jaime, como lo llamaban cariñosamente sus alumnos, creó el Gimnasio en honor al escritor, político y educador colombiano José Joaquín Casas Castañeda. Al fallecer, su legado quedó en manos de la familia, en cabeza del hoy rector de la institución.

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Falta de estudiantes, virtualidad y parejas sin hijos, problema para todos los colegios

La crisis del Gimnasio José Joaquín Casas no es de ahora. Su principal problema es el mismo que vienen atravesando muchos colegios en Bogotá por el tema demográfico, es decir la falta de estudiantes. Para esta institución, se agravó aún más desde 2020 con la emergencia sanitaria del COVID 19.

Además, las clases virtuales produjeron un bajón drástico en el número de estudiantes. Dicha modalidad poco a poco fue ganando terreno y fue adoptada por muchos padres de familia. La situación actual de los colegios en Bogotá cada día es más dramática porque cada vez hay menos familias y parejas que se casan y tienen hijos. Algunas prefieren tener mascotas o un hijo único. Dicho fenómeno social incide directamente en el funcionamiento de las instituciones educativas. Además, la virtualidad seduce a las nuevas generaciones de estudiantes por temas como movilidad, economía y manejo del tiempo.

En el caso del Joaquín Casas, de 200 aspirantes que se presentan al proceso de admisión tan solo 30 niños terminan matriculándose en la institución, además de los alumnos que se retiran del colegio por diversas razones: costo de las pensiones, traslado familiar de ciudad, motivos de salud, entre otras.

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Un modelo de educación personalizado que se mantendrá hasta la última clase

El colegio, a pesar de los momentos difíciles, siempre optó por un modelo de educación personalizado por filosofía de su propietario. En 1994, tuvo su año dorado. Ese año llegó a tener más de 400 alumnos, tenía un curso por grado y en cada salón había 20 estudiantes. Ahora, llegaron los tiempos de crisis. En los últimos cinco

años, el colegio perdió alrededor de $400 millones por año. A eso se sumó el encarecimiento del impuesto predial, que hundió al colegio en su crisis. Por medio de alianzas que se hicieron con otros colegios, los alumnos podrán continuar sus estudios en otras instituciones educativas de la zona, al igual que algunos profesores, en colegios como el Australiano Campestre y Santa Francisca Romana, entre otros.

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