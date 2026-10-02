La tragedia que unió a Iván Villazón, Peter Manjarrés y otros 8 artistas para cantar vallenato cristiano

En la nueva versión de “¿Quién Dijo Miedo?”, el éxito del cristiano Gilberto Daza, también se escuchan las voces de Elder Dayán Díaz, Rafa Pérez y Gusi

Diez millones de reproducciones es la cifra que persigue una canción que juntó en un mismo estudio a generaciones distintas del vallenato y a un músico cristiano. Gilberto Daza convocó a Elder Dayán Díaz, Rafa Pérez, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Gusi, Alex Martínez, Óscar Gamarra, Samuel Morales y Karen Lizarazo para una nueva versión de “¿Quién Dijo Miedo?”, con un propósito que va más allá de la música: recaudar recursos para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La iniciativa establece que el 100 % de los ingresos obtenidos por streaming y por las reproducciones del video durante 2026 y 2027 será destinado a la reconstrucción de Colombia. La apuesta convierte cada reproducción en una pequeña contribución para las familias afectadas por la emergencia.

Daza, cantante, compositor y productor de música cristiana nacido en Barranquilla, retomó así la canción que ha marcado su carrera (y que ha versionado en varias ocasiones con otras estrellas de música cristiana) para transformarla en un proyecto colectivo fuera del foco congregacional. La convocatoria reunió a artistas con trayectorias que atraviesan distintas etapas del vallenato y sus fusiones contemporáneas.

Una canción con nueve voces y una meta de 10 millones

Entre los participantes está Iván Villazón, una de las voces históricas del género, junto a Peter Manjarrés, dos veces ganador del Latin Grammy en la categoría de Cumbia/Vallenato. También participan Elder Dayán Díaz (hijo de la leyenda vallenata Diomedes Díaz) y Rafa Pérez, representantes de generaciones posteriores, además de Gusi, quien ha combinado vallenato, cumbia y pop latino.

La lista se completa con Alex Martínez, Óscar Gamarra, Samuel Morales y Karen Lizarazo. Son nueve invitados que acompañan a Daza en una grabación concebida para convertir el alcance digital de la música en recursos para la recuperación de las zonas afectadas.

La canción ya está disponible en las plataformas digitales y la campaña tiene una meta concreta: alcanzar 10 millones de reproducciones. Daza ha llamado a los oyentes a hacer el 'pre-save' y posteriormente reproducir el tema como una manera sencilla de sumarse a la iniciativa.

“Cada vez que le des play, estás poniendo un ladrillo o entregando un plato de comida”, explicó Daza al presentar el proyecto, al insistir en que el objetivo es que la canción tenga un efecto tangible sobre quienes necesitan apoyo después del terremoto.

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