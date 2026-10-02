- El paisa que llegó al Instituto Caro y Cuervo lleno de prejuicios contra escritores rebeldes como Andrés Caicedo

Protegido por Iván Duque, que en 2019 lo puso de agregado cultural en Suiza, el periodista aterrizó en la entidad que protege las lenguas indigenas y el español

Cuando era joven, Sergio Esteban Vélez, no sabía si quería ser sacerdote o presidente. Fue poeta y ahora es director del Instituto Caro y Cuervo. Pero todavía conserva el mismo tono rimbombante con el que recitaba poemas a los 14 años. Eso se vio en el video que grabó para las redes de la entidad que lidera en el que dio sus opiniones sobre Gonzalo Arango y Andrés Caicedo.

“El niño poeta” fue el nombre con el que lo conocieron en su adolescencia. Ahora, casi 30 años después, acusó al escritor caleño Andrés Caicedo por haberle puesto fin a su vida tomándose 60 pastillas de Seconal, mientras se cumplen 76 años de su nacimiento.

Sergio Vélez conformó la llamada selección antipetro, una lista cerrada de candidatos al Senado, inscrita por el partido Oxígeno y liderada por Íngrid Betancourt.

Según Vélez, Caicedo le hizo un daño irreparable al patrimonio literario del país, al dejar que “su genio se estrellara contra el vacío de su propia autodestrucción”.

Además, señaló que la muerte de Caicedo se dio por su desacato frente a las normas y a la institucionalidad que “terminó convirtiéndose en una trampa mortal”.

A los 75 años de su nacimiento, recordamos a Andrés Caicedo con profunda tristeza. Su suicidio, a los 25 años, nos arrebató las grandes obras literarias que pudo haber escrito. Su rebeldía extrema y su autodestrucción significan una pérdida inmensa para Colombia. https://t.co/Su2sG9lHzC — Instituto Caro y Cuervo (@CaroyCuervo) September 30, 2026

En cuestión de minutos, el video generó rechazo. Más allá de las polémicas opiniones del director del Caro y Cuervo, se ha cuestionado el uso que le está dando a los canales institucionales de la entidad pública.

Por otra parte, algunos artistas y trabajadores del sector cultural no tardaron en preguntarse si el criterio con el que se está investigando dentro de la institución también depende de las opiniones personales y literarias del director.

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El video que borró el director del Caro y Cuervo antes de ser posesionado

El Instituto Caro y Cuervo no solo es el encargado de preservar el idioma castellano, sino también de ayudar a mantener vivas más de 62 lenguas indígenas. Gracias a su trabajo, junto al Instituto Cervantes, ha tenido alianzas internacionales para proyectos educativos en los cinco continentes.

En los 50 años de la muerte de Gonzalo Arango (uno de los fundadores del nadaísmo), el director del Caro y Cuervo calificó al poeta como un rebelde arrepentido que terminó entregado a Dios y a la fe.

A principios de septiembre, Vélez publicó en su cuenta de TikTok un video en el que señalaba que el Caro y Cuervo se había degradado en un “fortín del marxismo cultural” permeado por el “odio antipatriarcal” y la “agenda woke” refiriéndose a la pasada dirección de la entidad.

Días después fue posesionado por la ministra de Cultura, Paola Holguín. El vídeo desapareció de las redes.

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¿De dónde viene Sergio Vélez?

A mediados de los 90, cuando la Generación Desencantada, liderada por voces como María Mercedes Carranza y Juan Gustavo Cobo Borda, se esforzaba por retratar los caóticos tiempos manchados por el narcotráfico, Sergio Vélez se fascinaba por enaltecer a las viejas figuras de la política y las letras conservadoras.

Así nació la Academia Antioqueña de Letras, la cual fundó junto a Octavio Arizmendi Posada, exministro de Educación conservador y hermano del conocido periodista Darío Arizmendi. Paralelamente, el niño poeta recibía halagos del expresidente Belisario Betancur, quien le decía: “el Rimbaud colombiano”.

Otra de las pasiones de Sergio Vélez era investigar la genealogía de los apellidos.

Luego, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia y sostuvo una relación cercana con el pintor David Manzur, a quien le dedicó su tesis de pregrado titulada: El lenguaje expresivo del maestro David Manzur, en sus propias palabras.

La red de apoyo de influyentes políticos catapultó a Sergio Vélez a los círculos del gobierno de Iván Duque en el año 2019, cuando fue nombrado como agregado cultural de la Embajada de Colombia en Suiza.

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¡Que viva la música!

Rosario Caicedo, hermana del escritor caleño y guardiana de su legado, aseguró que la fiesta literaria de Andrés Caicedo sigue plenamente viva.

Es decir que, contrario al ambiente de luto y reproche al que se refirió el “niño poeta”, a Caicedo lo siguen leyendo con rebeldía, ritmo y pasión miles de lectores alrededor del mundo.

@sergio.esteban.vl Me encuentro este vídeo de cuando lanzaba mis primeros libros, hace muchos años. La vida da muchas vueltas, pero la esencia sigue siendo la misma ♬ sonido original - Sergio Esteban Vélez en Suiza

El escritor antioqueño Héctor Abad Faciolince, en entrevista con Caracol Radio, recordó los eventos en Medellín cuando se presentaba al niño Vélez declamando y apuntó que los modos pueriles que resultaban tiernos en la infancia derivaron en actitudes ridículas y grotescas en la adultez del funcionario público.

Por parte de Sergio Vélez no ha habido ningún pronunciamiento oficial sobre las opiniones que, por lo pronto, lo tienen en el ojo del huracán.

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