- Estos son los cinco colegios de Bogotá a los que peor les fue en el Icfes

Dos instituciones de Suba y otra de Teusaquillo, todas de validación de bachillerato, esuvieron por debajo de los 200 puntos, lejos del promedio nacional de 260

Aunque los colegios de Bogotá no están dentro de la lista de las 100 instituciones con menor puntaje del país, en la que aparecen 47 colegios del Chocó, la capital sí cuenta con 33 colegios que registraron resultados muy bajos en las pruebas Saber 11 del 2025.

Los tres establecimientos con los puntajes más bajos son instituciones dedicadas a la validación del bachillerato o a la educación por ciclos.

San Basilio, el colegio con el puntaje más bajo de Bogotá

El Centro de Estudios San Basilio, ubicado en la localidad de Suba, es una institución que se especializa en bachillerato por ciclos en diferentes jornadas. Fue el que menor calificación obtuvo con 197,7 puntos promedio sobre 500.

Aunque la institución presentó una leve mejoría en comparación con los últimos años donde obtuvo un puntaje de 182, continúa siendo la última de la lista. Las materias en las que peor les fue a sus estudiantes fue en matemáticas y ciencias sociales, sacaron 36 y 35 puntos sobre 100.

Para el año 2024, el instituto de validación contaba con 318 personas matriculadas en sus diferentes ciclos.

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El Pensamiento de Pitágoras, una caída de más de 100 puntos

En segundo lugar, se encuentra el Instituto de Educación Formal de Adultos El Pensamiento de Pitágoras, liderado por Liliana Ramos Romero. El propietario es Roberto Galindo González. Este colegio especializado en educación primaria y secundaria por ciclos, tiene su sede principal en el barrio Villa Javier, al sur de la ciudad, en la localidad de San Cristóbal.

También contaba con una sede en el barrio Lucero Medio en Ciudad Bolívar. Sin embargo, para 2020 recibió un requerimiento de la Secretaría Distrital de Educación por presuntamente no contar con las licencias necesarias para ofrecer este tipo de educación por ciclos.





El colegio El Pensamiento de Pitágoras es uno de los casos que más sorprenden debido a la abrupta caída que ha presentado en los últimos años, pasando de tener un puntaje promedio de 325 a 209, el segundo más bajo de Bogotá.

Para 2024, el colegio contaba con 995 personas matriculadas. Tan solo en el ciclo 6, equivalente al grado 11 en la educación tradicional, estaban inscritos 885 estudiantes, es decir el 85 % del total.



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El Johann Klepper completa el podio de los peores resultados

En tercer lugar, se encuentra la institución Johann Klepper, otro centro educativo especializado en el bachillerato acelerado o por ciclos para jóvenes mayores de 16 años y adultos. Cuenta con tres sedes, la central en Teusaquillo y otra ubicada en el barrio Bosa Laureles y una más en el barrio Suba Lisboa. El dueño es Hernando Efraín Rincón.

El colegio fue fundado en hacia finales de los 90 y para 2024 contaba con 491 estudiantes inscritos en todas sus sedes.

El Johann Kepler obtuvo un promedio 232 puntos en el examen Saber 11. Esto lo sitúa en la Categoría D — la escala más baja del examen —, donde se han mantenido históricamente. La materia en la que presentaron más dificultad los estudiantes de la institución fue en inglés con promedio de 43 puntos sobre 100.

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La educación por ciclos en el centro del debate

Los colegios que siguen en la lista, como el Instituto Formates (Suba) o el Instituto Popular Bolivariano (Ciudad Bolívar) comparten una característica con los anteriores: ofrecen educación por ciclos. Esta modalidad nació en 1997 para que las personas que no lograron terminar el bachillerato pudieran hacerlo en menos tiempo y con horarios más flexibles.

Con el paso de los años, dicho modelo ha ganado popularidad, especialmente porque en algunas instituciones es posible cursar hasta tres grados en un año.

Sin embargo, los resultados de las pruebas Saber 11 vuelven a abrir el debate sobre si estos colegios de bachillerato acelerado están logrando ofrecer una educación de calidad o si, por el contrario, el examen está hecho para estudiantes con un tipo de formación distinta.

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