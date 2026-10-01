- Así fue la silenciosa salida del cura Rodolfo Londoño como representante de 'El Tigre' en 5 universidades públicas

Del colegio Marymount de Barranquilla saltó a capellán de Presidencia, iba a ser la voz de De la Espriella, pero Viviane Morales lo desnombró antes de irse

Rodolfo Londoño, el capellán del Palacio que asumió la responsabilidad de desplazarse entre cuatro ciudades y pensar en más de 160.000 estudiantes, ya solo tendrá que preocuparse por la guianza espiritual del presidente, a quien ha acompañado desde el día cero cuando dirigió el retiro espiritual que precedió el inicio del nuevo gobierno.

El retiro espiritual se hizo en el colegio Marymount de Barranquilla, el mismo donde estudian los hijos de Abelardo de la Espriella. Cada uno de los asistentes se llevó una biblia de “Firmes por la patria” y una camándula.

Días después de su inesperada salida del Ministerio de Educación, Viviane Morales dejó firmado el Decreto 1371 del 9 de septiembre con el cual echó para atrás el nombramiento del sacerdote Londoño como representante presidencial en los consejos superiores universitarios de cinco universidades públicas: la Nacional, la Pedagógica, la de Antioquia, la del Valle y la del Atlántico.

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Con esa silenciosa orden, la exministra Morales no solo finalizó la designación del sacerdote, quien no alcanzó a tener ninguna actuación en el cargo que ocupó 15 días, sino que, además, se nombró a su reemplazo: Camilo Noguera Abello, director de Defensores por la Patria, el partido del presidente.

Rodolfo Londoño convocó con la primera dama a una oración masiva en la Plaza de Bolívar para pedirle por las víctimas del terremoto.

El nombramiento que sacaba al sacerdote de la vida religiosa hacía la convulsionada vida de la política universitaria, recibió el rechazo de diferentes sectores a tal punto que las representantes del Pacto Histórico, Laura Beltrán (conocida en redes como Lalis) e Isabel Vera demandaron ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el nombramiento del sacerdote por tener un supuesto grado de consanguinidad con De la Espriella.

CONFIRMADO ⚠️ El Sacerdote Londoño de la Espriella queda por fuera de la Universidad del Valle, Nacional, Pedagógica, Antioquia y Atlántico. Les recuerdo que en nuestro ejercicio de control político, demandamos su nombramiento por distintas causales, demanda que fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Finalmente, lo retiran de esas designaciones y ponen una nueva, a la que, desde ya, anuncio que le pondré la lupa, porque la educación del pueblo SE DEFIENDE. — Isabel Vera (@IsabelVeraPacto) September 30, 2026

Frente a esto, Abelardo de la Espriella sacó un comunicado en el que aseguró que no tiene ningún grado de consanguinidad con el sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella, a pesar de que comparten el mismo apellido. Su nombramiento, según el presidente, correspondía a criterios de idoneidad y servicio.

La caída del nombramiento no quiere decir que el sacerdote haya quedado por fuera del mundo universitario: en el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Unimagdalena se encuentra Isaura Yaneth Parejo como delegada presidencial. Parejo hace parte de Parresia, una comunidad católica dirigida por Rodolfo Londoño.

Antes de aterrizar en el gobierno de De la Espriella, el sacerdote Rodolfo era párroco en Madrid, España, donde pasaba sus días evangelizando y jugando basquetbol, otra de sus pasiones.

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El nuevo delegado presidencial, ya tuvo su primer rifirrafe en la Nacional

Camilo Norguera Abella es otro de los miembros de la universidad Sergio Arboleda que ha llegado al gobierno. Hizo parte de los 26 fundadores del partido político Defensores por la Patria y el 30 de junio del año en curso lo escogieron como primer director del partido.

En la Sergio Arboleda cursó sus estudios en derecho, sino que también ejerció como secretario general y vicerrector de las sedes del Caribe.

Noguera Abella llega a representar al presidente en un momento de tensión por las políticas anunciadas de permitirle a la Policía el acceso a las universidades para que controlen las protestas. Además, según la representante estudiantil de la Universidad Nacional, Gabriela Delgado, el delegado tiene un estilo de gestión orientado a forzar votaciones sin permitir el diálogo.

Algo de esto se vio el 24 de septiembre de 2026 cuando Noguera Abello tuvo su primera actuación en la Universidad Nacional. Junto a los otros integrantes del equipo de gobierno conformado por la ministra Hoyos, el otro delegado presidencial, Diego Torres, votaron en bloque y aprobaron los nombramientos de decanos.

Argumentaron que 4 votos de 8 presentes eran suficientes para hacer "mayoría simple" porque faltaba por ocupar el puesto del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). Las representaciones de profesores y estudiantes se retiraron de la sala en rechazo al procedimiento. Pues según la providencia de 2003 del Consejo de Estado, para estas decisiones se necesitan al menos 5 votos (la mitad más uno del total del Consejo), para que el nombramiento sea válido.

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