Petro y el CNE: nuestro Frank Underwood criollo

Increíble la astucia con la que Petro ha manejado su presunta culpa en el manejo de topes de su campaña.

Pero peor aún, ver cómo casi todos los medios, incluyendo los grandes tradicionales como Caracol, RCN, El Tiempo y El Espectador, han caído en su astuto juego.

Fue capaz de direccionar toda la polémica hacia si el Consejo Nacional Electoral tiene o no la competencia para investigarlo o si, por su fuero integral en calidad de Presidente de la República, le corresponde el privilegio de que el único ente que se puede "meter" con él es la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.

Pero es que, señores, ese NO es el quid del asunto. La verdadera esencia de la situación es si su campaña violó o no los topes permitidos y, en caso afirmativo demostrable y una vez juzgado por quien corresponda, aplicar las medidas punibles que el caso amerite.

Si Petro es tan "honrado" como él mismo se autoproclamó en su impulsiva alocución presidencial, me pregunto, cuál es entonces el susto?. Si está tan seguro que su campaña no cometió ninguna falta, qué le importa quién lo investigue? Garantías de que sería un proceso justo y limpio las tiene todas. Al contrario, en un ejemplarizante gesto de grandeza e hidalguía, debería dejar que lo investigara quien fuera y ahí sí, solo ahí, demostrar con hechos, y no solo en su inventado imaginario, que realmente alguien quiere darle un golpe para derrocarlo.

Ahora bien, por el otro lado y declarándome un gran ignorante de los procedimientos jurídicos, también me pregunto, por qué la oposición (e incluso el mismo CNE que se presume es objetivo) no hace todas las gestiones necesarias para que la investigación, específicamente la de la persona de Gustavo Petro, la inicie la Comisión de Investigación y Acusaciones directamente? Con eso le quitarían tanto argumento politizado que él y todos sus fanáticos seguidores, tratan desproporcionadamente de magnificar.

Los que siguieron la serie de TV House of Cards, entenderán perfectamente que la astucia con la que Petro maneja los hilos del poder como en este caso, es muy similar a la del protagonista Frank Underwood. Digo similar y no igual, pues no me consta que Petro haya cometido los mismos delitos que se ven en la serie, pero sí acrecienta la fuerte sospecha de qué es lo que realmente está buscando cuando hace todo este escándalo en un vaso de agua y llama a innecesarias pero peligrosas movilizaciones (que él sabe muy bien que, además de seguir polarizando el país, terminan en vandálicas y violentas)

Por último, sería bueno que esos medios de comunicación tradicionales y grandes que mencioné al principio, pensaran por un momento en las implicaciones de seguirle juegos a los astutos (casi que servirles, con todo respeto, de "idiotas útiles"), todo por conseguir un punto más de rating.