La hija de Jorge Eliécer Gaitán le pide pista a César Gaviria para ser directora del Partido Liberal

Gloria Gaitán Jaramillo, hija del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, ha publicado una carta abierta dirigida al presidente del partido Liberal César Gaviria.

En la misiva, Gaitán no se va con rodeos y le pide a Gaviria que le permita la acreditación para presentarse en la próxima convención liberal de finales de octubre con el propósito de ser elegida Directora Nacional del Partido Liberal Colombiano. Ni más ni menos.

No solo le pide que se ejecute el procedimiento de acompañamiento para ese fin sino que le recuerda a Gaviria, líder del partido del que hizo parte su inmolado padre en 1948, que “el Partido Liberal es, según lo proclamó Jorge Eliécer Gaitán: EL PARTIDO DEL PUEBLO y no el partido del País Político, como sucede hoy en día, beneficiando únicamente los intereses de las clases pudientes”.

Esto se da apenas dos meses después de que el Consejo Nacional Electoral sancionara a la colectividad con $25 millones por demorarse en convocar la convención liberal, la cual por ley tendría que haberse llevado a cabo hace dos años, lo que le ha permitido a César Gaviria mantenerse como líder del Partido Liberal.

Esta es la carta completa que Gloria Gaitán hizo llegar a nuestra sección Nota Ciudadana:

CARTA ABIERTA DE LA HIJA

DE JORGE ELIÉCER GAITÁN A CÉSAR GAVIRIA

Doctor CÉSAR GAVIRIA

Director PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO

Avenida Caracas, No.36-01.

[email protected]

Bogotá, Colombia.

Señor Director,

Por medio de la presente carta pública, quiero presentarle a usted, y a los demás miembros del Partido Liberal Colombiano, el propósito en que me acompañan jóvenes militantes de nuestro partido, de presentarme en la próxima convención liberal de finales de octubre con el propósito de ser elegida Directora Nacional del Partido Liberal Colombiano, directiva que debe estar conformada, además de mi nombre, por al menos cinco (5) miembros que representen, cada uno, los distintos gremios y géneros del País Nacional, porque el Partido Liberal es, según lo proclamó Jorge Eliécer Gaitán: EL PARTIDO DEL PUEBLO y no el partido del País Político, como sucede hoy en día, beneficiando únicamente los intereses de las clases pudientes.

Mi padre dijo: “El hijo es en quien se perpetúa nuestro espíritu y atestigua con su vida nuestra pasada existencia”.

Quiero atestiguar, sujetándome y en concordancia con lo que afirmó mi padre y en su nombre, que el partido liberal debe ser el partido del pueblo. Esto basta para que se me acredite el ingreso a la Convención, ya que sabemos que, al día siguiente del asesinato de mi padre, un minúsculo grupo de la derecha liberal escogió en Palacio, en presencia y contubernio con Mariano Ospina Pérez, a Carlos Lleras Restrepo como supuesto jefe único del Partido Liberal.

A mi padre no podía, en ese momento, reemplazársele ilegal e ilegítimamente, como jefe del partido, por lo que, desde entonces, estamos en condición de ilegitimidad e ilegalidad en la conducción y dirección del Partido Liberal.

Quedo yo, con quienes en la Convención me proclamarán como Directora del Partido Liberal, a la espera de la credencial que me acredita como legítima participante a la Convención Nacional Liberal de los días 30 y 31 de octubre próximos en Cartagena, solicitando que me dejen la acreditación en la portería de la Casa-Museo Jorge Eliécer Gaitán, calle 42 # 15-74, donde funjo como Directora Ad-Honorem, avisándome al teléfono. A menos que usted me pida que pase a recogerla a la sede de la Dirección Nacional Liberal.

GLORIA GAITÁN JARAMILLO

c.c. 20144757