Petro reforzó la junta Ecopetrol con 2 ambientalistas para asegurar el fin del contrato de fracking con la OXY en EEUU

El cambio de estatutos de Ecopetrol para abrirle la puerta a la entrada de un trabajador petrolero representante de la USO fue también la oportunidad para el Presidente recomponer la junta de la petrolera estatal y poner la balanza a favor de la línea dura ambientalista anti extractivista que no quiere saber de fracking ni en Colombia, ni en Estados Unidos.

La nueva junta con los 3 nuevos integrantes deberán decidir sobre el más relevante de los temas para el futuro de Ecopetrol: la venta del rentable negocio en la cuenca de Permian en sociedad con Oxy. Dos de ellos reemplazan a Mónica de Greiff y Alvaro Torres, ese último amigo y aliado de Ricardo Roa, el presidente de la petrolera que está en la cuerda floja, cercado por la justicia.

Los dos que llegan tienen cercanías política al Presidente. Juan Gonzalo Castaño, que estuvo 20 años en Ecopetrol, y es el autor del informe que Petro usó para oponerse al fracking. Ha sido asesor en el senado y la cámara y Fue asesor en la Comisión V de la Cámara de Representantes, y consultor de Censat Agua Viva, una organización ambientalista fundada por Hildebrando Vélez, el papa de la Ministra de medio ambiente, que trabaja junto a comunidades y organizaciones en la defensa del territorio y la justicia ambiental.

La otra recién elegida es Carolina Arias, joven activista anti extractivista, profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido también asesora de Ríos Vivos la ONG que catapultó a la senadora Isabel Cristina Zuleta por su lucha contra la hidroeléctrica de Hidroituango en Antioquia.

Estos dos nuevos miembros entran a hacer bloque con la exviceministra de Lilia Tatiana Roa medioambiente y Hildebrando Velez quien ya tenían asiento en la junta como miembros independientes. Ambos fundadores de Censat Agua Viva.

También en esta línea, alienado con el Presidente está el tío de la primera dama, Alberto Merlano Alcocer quien entró en el anterior remezón junto con Ricardo Rodríguez Yee cuando renunciaron Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, que dimitieron de su cargo en agosto de 2024, por disentir de la negativa a adquirir el Proyecto CrownRock de la compañía OXY en Estados Unidos. Yee fue nominado por los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos explotados por Ecopetrol.

Otro miembro de la Luis Felipe Henao Cardona, llegó en representación de los accionistas minoritarios, que se oponen a la venta de Permian. Tambien tiene asiento Angela María Robledo, quien fue fórmula presidencial de Gustavo Petro en el 2018 y su presencia es política y siempre ha votado alineada con Ricardo Roa.

Paradógicamente la línea de USO, el sindicato de trabajadores de Ecopetrol ha sido la de no vender la participación en Permian y en esa línea el voto de César Loza , quien viene de ser presidente de la central obrera será en contra de la venta de la rentable explotación de fracking en EEUU.

Se comenta que en Washington se planteó vender Permian para invertir esos recursos en los negocios con Venezuela. A seis meses de su salida, falta ver si Petro logra dejar al fracking de Texas a lo que le ha puesto tanto empeño.

