Duro golpe al Ron Viejo de Caldas una empresa gringa entra al mercado con una atractiva marca de aguardiente

El sello Waro Gold empezara a venderse en el país porque la Industria Licorera de Caldas dueña del centenario ron colombiano no logró frenar su registro

Golden Global Spirits, una empresa de Miami dedicada a comercializar licores, quiso apoyarse en una potente marca colombiana de ron que salió al mercado hace casi un siglo: el Ron Viejo de Caldas.

Además, escogieron un nombre coloquial, Waro, que es como se conoce el aguardiente —sobre todo en la región de cultura paisa—: “guaro”, y lo mezclaron con “gold” para crear una potente imagen de marca: Waro. El siguiente paso fue intentar registrar el nombre ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Su representante legal, José Estrada, contrató al bufete Vera Abogados para realizar el trámite, y lo consiguió.

El gerente de la Industria Licorera de Caldas, Diego Angelillis Quiceno, reaccionó con rapidez. Tenía que defender uno de sus productos icónicos: el Ron Viejo de Caldas, creado por el cubano de origen catalán Ramón Badía hace cerca de 100 años. Su valor radica en la calidad del producto, en la que son claves el almacenamiento y su añejamiento en barriles de sacatín de Manizales. Sin embargo, no lograron impedir el registro.

La empresa de Estados Unidos, en medio del alegato, señaló que la palabra Waro ya estaba registrada en Colombia, con toda la documentación en regla, y que la fórmula “Waro Gold Premium” solo sería un anexo a una marca ya vigente.

Como respuesta, los abogados contratados por la Licorera de Caldas insistieron en que, desde hace más de 20 años, la tradicional botella fue rediseñada y que en varias oportunidades se han lanzado nuevas etiquetas conmemorativas que con frecuencia usan las palabras “Oro” y “Premium”. Argumentaron que cualquier marca que utilizara esos términos podría afectar al Ron Viejo de Caldas.

Además de usar “Oro” y “Premium”, la Industria Licorera de Caldas suele dejar el ron en sus bodegas durante varios años para luego vender ediciones especiales de 15 o 20 años de añejamiento. No solo el Ron Viejo de Caldas es cuidadosamente protegido: la otra joya de la Industria Licorera de Caldas es el aguardiente Amarillo, por el cual también emprendieron acciones contra la Licorera de Cundinamarca.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon a las partes, emitieron un veredicto. En primera instancia, Golden Global Spirits puede vender su bebida Waro Gold Ultra Premium en las licoreras colombianas.

