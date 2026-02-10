Juan Acevedo, polémico presidente de Urrá, lleva más de 30 años en la empresa que lo pensionó

Durante varios años, Juan de Jesús Acevedo Rocha ocupó el cargo de jefe de operaciones antes de ser designado presidente en mayo del año pasado

En medio de la emergencia invernal que atraviesa el departamento de Córdoba, con más de 30 mil familias damnificadas por el desbordamiento de varios ríos y quebradas, el embalse de Urrá ha pasado a ser el centro de atención por cuenta de un trino del presidente Petro en la red social X, en el que pidió la renuncia del gerente Juan de Jesús Acevedo Rocha.

Adicionalmente, el mandatario pidió que Acevedo Rocha asuma responsabilidades penales a causa de las acciones de la represa, que abrió sus compuertas para liberar el agua, al parecer, sin ningún plan de prevención.

De acuerdo con Petro Urrego, las inundaciones se estarían presentando porque las copiosas lluvias producidas por la llegada del frente frío colmaron la capacidad del embalse, lo que llevó a abrir las compuertas. Según las afirmaciones del presidente, esos millones de metros cúbicos de agua liberados causaron el desbordamiento de los ríos y las posteriores inundaciones y afectaciones a las comunidades de Córdoba.

¿Quién es el presidente del embalse de Urrá?

El ingeniero Juan de Jesús Acevedo Rocha lleva más de 30 años vinculado a la hidroeléctrica de Urrá ocupando el cargo de jefe de operaciones y, aunque se jubiló en 2025, asumió la presidencia del embalse el 6 de marzo de ese año. Colpensiones expidió la resolución #7433, que oficializa la pensión de vejez del señor Acevedo Rocha por un valor de 11 millones de pesos mensuales.

El 22 de mayo de 2025, la presidencia de la Hidroeléctrica, en cabeza de Eduardo Díaz, emitió la resolución #121 en la que se daba por terminado el contrato laboral a término indefinido del señor Acevedo a partir del 18 de junio de 2025. A pesar de las resoluciones expedidas, la junta directiva de Urrá procedió a nombrarlo presidente cuando se encontraba en vacaciones.

Con la asignación de su mesada pensional de 11 millones de pesos, más su salario como presidente, el señor Acevedo Rocha estaría devengando un sueldo de 46 millones de pesos mensuales.

Sobre las inundaciones, Acevedo Rocha ha dicho que la empresa no tiene ninguna responsabilidad en la emergencia invernal. También rechazó las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro y aseguró que la operación del embalse se ha realizado dentro de los parámetros legales y técnicos establecidos y que nunca ha violado los niveles máximos permitidos.

Acevedo Rocha aseguró que el promedio histórico del mes de febrero en años anteriores es 121 metros cúbicos por segundo, y hoy están recibiendo, en promedio, 1.537 metros cúbicos por segundo, situación sin precedente que se sale de todo historial. Se trata de un fenómeno imprevisible que ni los organismos de emergencia ni el IDEAM anticiparon, ha dicho.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público es el máximo accionista de Urrá, con el 99,98 % de la hidroeléctrica. En el resto de acciones menores tienen participación otros departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, San Andrés y algunas cámaras de comercio.

Con la salida de Acevedo Rocha de la presidencia de la hidroeléctrica, la Junta Directiva de Urrá queda conformada por: Alejandro Padrón, secretario general; Nicolás Escobar Forero, Lady Gómez Acosta, miembros del Ministerio de Hacienda; Elkin Pérez Sambrano, del Ministerio de Minas, el alcalde de Tierra Alta, Jesús David Contreras y el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

La ANLA se pronuncia

A raíz de todo lo ocurrido en el departamento de Córdoba con las inundaciones y el aumento en los niveles del embalse, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres, manifestó que durante todo 2025 la empresa operadora incumplió los máximos establecidos, y que, incluso, esa misma práctica continúa en 2026, cuando la saturación hídrica se incrementó súbitamente y hubo que descargar el embalse.

Por esta razón, la ANLA abrió un proceso sancionatorio contra la empresa operadora Urrá S.A. por incumplimientos ambientales causados por la emergencia que dejó miles de damnificados en el departamento de Córdoba. Según Vélez Torres, desde 2020 la ANLA ha venido monitoreando permanentemente los componentes hidrológicos e hidráulicos de la hidroeléctrica, registrando un comportamiento recurrente que sobre pasa las reglas de operación.

Debido a dichos hallazgos, la entidad emitió varios conceptos técnicos que fueron remitidos a la empresa Urrá S.A., expuso las inconsistencias encontradas y solicitó requerimientos sobre dichos conceptos. Aseguró la funcionaria que, durante 2025, se presentó una superación cercana al 20 % respecto a los valores de referencia.

Intereses políticos

Sobre los nombramientos de personas en cargos directivos en la empresa Urrá S.A., existen dos senadores del Partido de la U asociados a esos cargos: Julio Elías Chagüi y Julio Alberto Elías, quienes, al parecer, han logrado poner personas de su confianza en cargos directivos de Urrá S.A. desde la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Esta empresa ha sonado mucho por las movidas políticas al interior de la compañía.

Elías Chagüi hace parte de los clanes políticos del departamento de Córdoba cercanos al gobierno presidido por Gustavo Petro, mientras que Julio Elías es hermano Ñoño Elías, condenado por corrupción por el escándalo Odebrecht. Desde 2022, estos dos senadores de la U hacen parte del engranaje del Pacto Histórico en esa zona del país y han apoyado los proyectos de ley presentados por el ejecutivo en el senado.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.