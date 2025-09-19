- El negocio de Ecopetrol en EE. UU. que le da millones al país y que Petro quiere acabar

El negocio que el presidente Gustavo Petro quiere acabar le produjo a Ecopetrol 105.800 barriles petróleo equivalente (bped) por día e ingresos de $2,56 billones en los primeros seis meses de este año. El fracking de la cuenca de Permian en Estados Unidos con OXY le aportó el 14 % de la producción total de 751.000 bped, y en medio de las cifras desalentadoras de las finanzas que mostró el presidente Ricardo Roa, fue salvador el crecimiento de producción de Permian en 15,8 % .

A pesar de los resultados, el fin de semana pasado, el presidente Petro señaló que Ecopetrol debería vender su campo de Permian en Texas, con el fin de invertir en energías limpias en Colombia. Su estrategia es hacer de Ecopetrol una Ecoenergía, que sería gran exportadora mundial de energías limpias, obligar a Estados Unidos a dejar los hidrocarburos fósiles , “sino la humanidad se extinguirá”. Y desde ya hacer que ISA asuma la intermediación eléctrica con Panamá, Venezuela y Ecuador.

Petro quiere acabar los hidrocarburos fósiles, impulsar las energías renovables y llamar Ecoenergía a Ecopetrol

El plan de Petro tendría consecuencias para Ecopetrol y la producción. Sin Permian, la producción de Ecopetrol caería automáticamente de 750.000 barriles diarios a tan solo los 645.000. Esos estos campos de Texas son los que han estado sosteniendo la producción. Con ello vendría la reducción de los ingresos en los que pesa también el comportamiento de la tasa de cambio y el debilitado precio internacional del crudo Brent, el de referencia para Colombia.

El costo de la retirada

En febrero de este año se renovó el contrato con OXY para continuar con el fracking en Permian. El acuerdo, al que llegaron las compañías, prevé un plan de perforación de 34 pozos de desarrollo en Midland en que se ejecutarán entre abril de 2025 y junio de 2026, adicionales a los que ya estaban en ejecución. Hay otra parte de la operación, la de la subcuenca de Delaware, que está acordada hasta 2027.

Por eso, el cierre las operaciones no es tan fácil. De hecho, se dice que se puede abandonar la cuenca, pero afrontando multas y sobrecostos. Por ello la venta de la operación implica poner sobre la mesa los plazos de vencimiento de los contratos, y en la balanza las pérdidas para Ecopetrol.

Le puede interesar: Ecopetrol no solo hace plata en Colombia: estos son sus millonarios negocios en el exterior

Es un axioma en el mundo petrolero que Permian es uno de los mejores lugares del planeta para extraer crudo, mejor aún que el otro bastión del fracking , Vaca Muerta en Argentina. La cuenca de Texas gana por sus costos bajos, la seguridad jurídica y la infraestructura desarrollada. Al salir de Permian sería muy difícil encontrar otro proyecto donde poner el dinero de la venta en mejores condiciones.

En esa cuenca hace unos años se necesitaban USD 80 por barril para vender, recuperar la inversión, pagar regalías y tener utilidad; ahora, según el reporte de OXY del primer trimestre de 2025, la empresa registró un excepcional: ¡8,55 dólares! Ecopetrol tiene en OXY un socio que es reconocido como un jugador de peso en Texas.

Los beneficios del joint venture que firmaron el 1 de agosto de 2019 Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol y Vicki Hollub, CEO de Occidental, han sido claros y clave en la operación de Ecopetrol. Desde el 2023 se llegó al récord de los 100.000 barriles equivalentes por día, adelantándose a los 95.000 que se esperaban para el 2027. En junio del año pasado “ le sacó las castaña del fuego” al presidente Roa con su aporte de 98.200 barriles, que sin ellos hubiese contabilizado una caída de 1,38 % en la producción total.

La incertidumbre de las renovables

Si los recursos de la venta de la operación en Permian van a energías renovables, tal como señala el presidente Petro, el problema es la incertidumbre. Para empezar, hay que esperar a ver si el negocio funciona, su madurez y, en todo caso, lograr que sea tan rentable como Permian. Aunque el potencial solar y eólico del país es alto, los proyectos están expuestos a trabas regulatorias, demoras en licenciamiento ambiental y oposición de las comunidades locales. A esto se suman los cambios en la política energética, que pueden alterar los incentivos y las reglas de juego. Sin contar el acceso a infraestructura de transmisión.

El riesgo grande de sacar los 105.000 barriles del fracking texano es la pérdida de la autosuficiencia energética que ya ha abierto debate. Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, sostiene que sin nuevos hallazgos, Colombia perderá la autosuficiencia en cinco años. Al respecto dijo en La República que toda vez que la producción está reduciéndose, y, sin nueva exploración, podría bajar unos 100.000 barriles en cinco años y sin Permian perdemos otros 100.000. Es decir que, en este periodo de tiempo estaríamos produciendo 500.000 barriles y la demanda para ese momento va a ser más de 400.000.

Los que no le marchan a la salida apresurada

La presidenta de la junta de Ecopetrol, Mónica de Greiff, ha puesto los condicionantes a la venta del negocio, a tìtulo personal

En la petrolera no todos comulgan con la retirada anticipada de Permian. La presidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff ha puesto los condicionantes. Ha dicho a título personal que ese proyecto no se puede vender a menos que haya un reemplazo que genere los mismos resultados exitosos en producción. Además, que Ecopetrol America tiene deudas y no se puede salir a vender de un día para otro, y hay que entender que con el fracking se saca petróleo muy rápido, pero también se consume muy rápido. Lo nuevo es que Ecopetrol va a comercializar directamente ese crudo. En Houston ya tiene US Trading LLC para establecer negocios con clientes y proveedores.

A estas alturas, se recuerda cuando Occidental descubrió a Caño Limón en 1983 y el país recuperó su autosuficiencia energética y dejó de ser importador. Ahora, 42 años después, podría perderla al salir del negocio del fracking con OXY en Estados Unidos.

Le puede interesar: El negocio de fracking que firmó Bayón con la OXY y que Petro tiene que aguantarse

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.