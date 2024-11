Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. El hecho importante de la semana fue la reunión en Cali de la COP 16, como siempre Petro habló fungiendo como que fuera presidente del mundo. El problema del control de la destrucción del medioambiente tiene que ser mundial. Lo primero que hay que hacer es superar la producción de energías basadas en el petróleo y el carbón. Va a convencer a los chinos de que no usen carbón va a convencer a los hindúes que no usen carbón, va a convencer a las petroleras internacionales que no saquen petróleo. El problema no es de carreta, señor Petro, y si usted suspende la producción de petróleo y exportación, ¿por qué la va a sustituir? ¿Con la coca? La teoría de que yo les compro la cosecha es estímulo perverso.

Sostengo lo siguiente: Petro no es de izquierda y les voy a explicar por qué. Porque las personas se definen por la práctica política, las personas no se juzgan por lo que dicen sino por lo que hacen y él hace exactamente lo mismo que hacían los gobiernos de derecha: mermelada, trampas, todo eso es lo que la hace. Petro no es de izquierda, es un populista. y es un país que no cambia.

Entonces en ese orden de ideas yo creo que lo que se viene no son cambios sino un estructura inercial. Petro y Santos van a intentar poner un candidato y los otros van a intentar poner otro. El candidato viable de la oposición es Germán Vargas, los otros no son candidatos viables, no no tienen posibilidades. Ejemplo Miguel Uribe.

Entonces, en un año y medio largo que queda el país puede derrumbarse totalmente. Ejemplo, la guerrilla y el paramilitarismo se están apoderando sistemáticamente del país en las narices de la fuerza pública, porque Petro las tiene inmovilizadas. Es un país al garete lleno de improvisaciones y la guerrilla avanza y los paramilitares avanzan y el acuerdo con el ELN humo. Aterricemos y abramos los ojos porque es que si no aterrizamos vamos a vivir en un mundo absolutamente ilusorio, esquizofrénico.