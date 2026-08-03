- El poderoso bufete que defiende a Jorge Alfredo Vargas de la acusación de la Fiscalía por presunto acoso sexual

El presentador estrella de Caracol, a quien se le terminó su carrera de más de 35 años, busca demostrar su inocencia acompañado por los penalistas de Riveros Bazzani

El caso del presunto acoso sexual del presentador de noticias del Canal Caracol Jorge Alfredo Vargas escaló a los estrados judiciales y la Fiscalía tiene preparado un escrito de acusación porque considera que incurrió en un delito penal. El emblemático presentador organizó una sólida defensa en la que espera demostrar su inocencia apoyado por el bufete Riveros Bazzani.

Para formarlo se asociaron los abogados externaditas la exfiscal Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, con amplia experiencia en derecho penal y litigio estratégico. Los abogados se conocieron en la Fiscalía.

Riveros se desempeñó como vicefiscal general de la Nación entre 2016 y 2019 durante la administración de Néstor Humberto Martínez. Anteriormente, fue jefa del Centro de Información sobre Actividades Delictivas (Cisad) en la Fiscalía y también integró la mesa de negociación de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana como la primera mujer plenipotenciaria. Su trayectoria incluye cargos en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio del Interior.

Por su parte, Juan David Bazzani es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con más de una década de experiencia en derecho penal. Inició su carrera profesional en el bufete del exprocurador Jaime Bernal Cuéllar y posteriormente cofundó Riveros Bazzani.

La firma ha participado en procesos de alta relevancia nacional, entre ellos la defensa relacionada con el caso de la empresa Lili Pink, investigada por la Fiscalía por presuntos delitos de lavado de activos, contrabando y concierto para delinquir.

Por qué terminó Vargas en los estrados judiciales

El proceso se originó tras las denuncias presentadas por cuatro jóvenes periodistas y exempleadas de Caracol Televisión, quienes señalaron presuntos hechos ocurridos mientras trabajaban en el canal. Aunque Vargas mantiene la presunción de inocencia y será la justicia la que determine su responsabilidad, el caso ya ha tenido importantes repercusiones.

Entre ellas se encuentra la visita realizada por el Ministerio del Trabajo a las instalaciones de Caracol Televisión para verificar las condiciones laborales y los protocolos relacionados con la prevención del acoso. Además, en marzo de 2026, finalizó la relación laboral de Vargas con el canal, poniendo fin a una trayectoria de cerca de dos décadas como una de las principales figuras de Noticias Caracol.

El proceso judicial avanza y la audiencia de imputación de cargos fue programada para el 3 de agosto de 2026, diligencia en la que la Fiscalía expondrá los elementos de prueba recopilados durante la investigación.

Según la acusación de la Fiscalía, entre las principales evidencias figuran conversaciones de WhatsApp, mensajes y otros registros digitales que, en criterio del ente investigador, darían cuenta de acercamientos e insinuaciones de carácter sexual presuntamente no consentidas hacia la denunciante.

Por su parte, la defensa de Jorge Alfredo Vargas, a cargo de Riveros Bazzani, ha anticipado que buscará controvertir el alcance, el contexto y el valor probatorio de dicho material durante el juicio que apenas arrancó.

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