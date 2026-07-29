- Los tres grandes fabricantes de aviones del mundo que quieren quedarse con la nueva flota de Satena

La europea Airbus, los gringos de Boeing y los brasileños de Embraer presentaron su propuesta al mayor general óscar Zuluaga para ser parte de la renovación

Satena, una de las aerolíneas más recordadas por los colombianos, sigue adelante con su plan de llegar a 230 rutas al finalizar este año. Un proyecto que viene impulsando desde hace varios años el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, quien asumió la presidencia de la aerolínea en 2023.

En medio de la expansión hacia nuevos destinos, que es consecuencia del crecimiento presentado en el último año, la compañía enfrenta varios retos. Uno de los más importantes es la modernización de su flota, un proceso en el que ya hay grandes empresas interesadas, a pesar de que no se han definido detalles importantes del proceso.

Por ahora, la aerolínea de economía mixta, vinculada al Ministerio de Defensa, mantiene un contrato de leasing con Dubai Aerospace Enterprise (DAE), acuerdo que fue renovado y que estaría vigente hasta 2027 o 2028. Esa alianza será clave para los planes de crecimiento de Satena.

DAE es uno de los mayores arrendadores de aeronaves del mundo. La compañía pertenece indirectamente al Investment Corporation of Dubai, el fondo soberano del Gobierno de Dubái. La empresa administra activos cercanos a los US$25.000 millones. Actualmente, trabaja con más de 200 aerolíneas en 80 países, entre ellas United Airlines, Emirates, Turkish Airlines, LATAM Airlines e IndiGo.

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Según reveló Zuluaga, David Houlihan, presidente de DAE, apoyará el crecimiento de Satena con más aeronaves para atender las nuevas rutas proyectadas por la compañía.

Las empresas que buscan participar en la renovación de la flota de Satena

Además del respaldo de DAE, Satena también avanza en un proceso para renovar su flota de aviones jet. Aunque todavía no se ha definido si la operación será mediante compra o arrendamiento, ya habría tres grandes fabricantes interesados en participar.

Se trata de Airbus, Boeing y Embraer, compañías que, según ha trascendido, ya presentaron propuestas a la aerolínea. Sin embargo, la decisión final dependerá de los estudios técnicos, financieros y operativos que adelante Satena para definir cuál será el modelo más conveniente.

Dicho movimiento responde al crecimiento que ha registrado la empresa durante el último año. Entre enero y junio de 2026, Satena transportó 745.944 pasajeros, operó 22.057 vuelos y alcanzó un factor de ocupación del 76,4 %, cifras que representan un crecimiento del 7 % frente al mismo periodo de 2025.

La compañía, que combina aeronaves propias y arrendadas, ya fortaleció su operación con la incorporación de un ATR 72-600 y dos DHC-6 Twin Otter, equipos que le permiten atender rutas regionales y de difícil acceso.

Ilustración 1ATR 72-600

Ahora queda por ver cómo evolucionarán estos planes tras el cambio de gobierno. Aunque la presidencia de Satena depende de una junta directiva con mayoría de representantes del Estado, cualquier eventual relevo en la administración podría influir en la continuidad de la estrategia de expansión y renovación de la aerolínea. También en los detalles de renovación de su flota, negocio que ya tiene pretendientes a la espera de que se definan las reglas de juego.

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