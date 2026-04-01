- Petro escogió aviones brasileros para reemplazar los viejos Hércules como el de la tragedia del Putumayo

Esta compra de 2 Millenniums C-390 fue uno más de los varios acuerdos, que han salido fácil, dada la cercanía política entre Lula Da Silva y el presidente colombiano

Tras la reciente tragedia por el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en Putumayo, en el que murieron al menos 69 militares, el presidente Gustavo Petro ordenó evaluar la compra de dos aeronaves Embraer C-390 Millennium.

En principio, el uso de aviones con más de 40 años de operación, como el Hércules accidentado, no debería representar inconvenientes si cuentan con el mantenimiento adecuado. Sin embargo, el accidente reabrió el debate sobre la modernización de la flota aérea militar.

Más allá de reemplazar el equipo con años de uso y en servicio, la posible compra también responde al interés del Gobierno colombiano en fortalecer su relación con Brasil. El presidente Petro ha insistido en la necesidad de trabajar de manera estrecha con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De hecho, ambos mandatarios tienen previsto reunirse el próximo 18 de abril en una nueva edición de la Cumbre por la Democracia en Barcelona.

En este contexto, el Gobierno colombiano tendría en la mira el modelo C-390 Millennium de Embraer, una aeronave que combina tecnología moderna con una amplia capacidad de carga. La adquisición podría rondar los 240 millones de dólares, según estimaciones preliminares, aunque aún no se han definido precios ni firmado contratos.

Embraer fue fundada en 1969 en São José dos Campos, en el estado de São Paulo. Su desarrollo estuvo fuertemente respaldado por el Gobierno brasileño y por el ingeniero aeronáutico Ozires Silva. Inicialmente, la compañía operó como una sociedad mixta enfocada en la producción en masa del avión Bandeirante, aunque con el tiempo evolucionó hacia una estructura corporativa más compleja.

Décadas después, Embraer es una empresa rentable y en crecimiento. En 2025 registró ingresos por 6.541,8 millones de dólares y está presidida por Francisco Gomes Neto, quien asumió el cargo en mayo de 2019. Su gestión se ha enfocado en el crecimiento sostenible y en la expansión de los aviones para aviación comercial y de defensa. Un eventual acuerdo con Colombia representaría un nuevo pedido relevante para la compañía.

No obstante, la compra aún no está definida. La Fuerza Aeroespacial Colombiana, liderada por el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, también evalúa otras opciones para reemplazar los aviones Hércules. Entre los candidatos se encuentran el A400M Atlas de Airbus y el C-130J Super Hércules de Lockheed Martin.

El objetivo final es incorporar aeronaves modernas y seguras de las Fuerzas Armadas del país.

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