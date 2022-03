Petro gana una batalla, pero lejos de ganar la guerra

La clave está en el centro. En las pasadas elecciones se fueron a ver ballenas y a votar en blanco. Este año puede que hagan lo mismo. No les importa el país

Por: ANDRES FELIPE GIRALDO MADRID |

marzo 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El ascenso de alias Fico en las votaciones de la derecha se ha atravesado en el camino de Petro a la presidencia.

Los inteligentes saben que el líder de la izquierda no debe celebrar ni cantar victoria. Pues en las próximas elecciones todos los que hoy Petro derrotó se unirán y podrán darle una derrota.

-Publicidad.-

La exigua votación a Senado y Cámara que tiene el Pacto Histórico no hace una diferencia significativa como para poder marcar el ritmo del próximo Gobierno pues aunque el Pacto fue el el partido más votado sabemos que todos los partidos de derecha y centro los apabullarán a la hora de un asunto decisivo pues el 70% del Congreso quedó en manos de los partidos tradicionales.

La clave está en el centro. En las pasadas elecciones se fueron a ver ballenas y a votar en blanco. Este año probablemente hagan lo mismo. No les importa el país. Por eso merecen la muerte política.

Publicidad.

Si está gentecita no ha dimensionado todo el daño que le ha hecho la derecha a Colombia deberían de usar un poquito las neuronas y tratar de vislumbrar lo que sería la llegada de Fico a la presidencia. Colombia no aguanta un gobierno de derecha más. Si con la torpeza encarnada: Iván Duque, este país ha llegado a estados insoportables lo que le espera a Colombia con Foco será aterrador.

Mientras Zurriaga madrugó a renunciar para fortalecer a Fico, el centro indolente no hace nada. Sabe que no va a llegar a nada y aún así se queda ahí en nombre de una supuesta dignidad.

La dignidad es para buscar lo mejor para el país, no para masturbarse con el estratosférico ego que cada uno tiene.

Fico, al que presentan como un hombre del pueblo es en realidad la ignorancia, la ramploneria y lo rústico encarnado en un político. Alguien de una mente tan obtusa que para Álvaro Uribe no supondría ningún reto mantenerlo manipulado todo el rato.

Su concepción y mentalidad de lo que es la administración pública puede equipararse a la Marbelle o Epa Colombia. Por eso es seguro que ese par de personajes vote por él. Nada más se puede esperar.

Cuando Fico era alcalde se la pasaba saludando ante las cámaras cuál influencer. También protagonizaba directos donde el coordinaba la persecución de unos ladroncitos que se habían robado un celular.

Mientras esto ocurría el GEA se robaba varias decenas de millones de EPM y Fico dice que el no se dió cuenta.

A Fico le capturaron a un secretario por ser de la oficina de Envigado. Tampoco se dió cuenta.

Hizo una obra de varios milloncitos en el centro de Medellín que tuvo que demoler a menos de seis meses para hacer una estación de metroplua Tampoco se dió cuenta.

El centro estuvo todo el rato en manos de estructuras criminales y no les hizo ni cosquillas y se dice que los supuestos golpes que daba a los combos eran todos coordinados.

Con todo eso es el preferido de los medios de comunicación como el periódico el Colombiano y su versión cutre el Q'hubo (si. Es posible algo más cutre que el mismo Colombiano) que no se cansan de alabarlo todo el día.

Ese es el perfecto gobernante para estos medios y estos empresarios, uno que no les haga nada y que no se de cuenta de nada. Que se pone a perseguir ladroncitos pobres mientras los ladrones ricos hacen lo suyo. Si se pone a encontrar hechos de corrupción le hacen la guerra día y noche como Daniel Quintero (un Mamerto que se les metió a Medellín)

Por esta razón el ciudadano particularmente ignorante lo adora. Los medios lo presentan como alguien que le sabe llegar a la gente por su lenguaje sencillo. La verdad es que ese es su lenguaje y no le da para más. Los vendedores ambulantes y personas que viven del rebusque en Medellín, quienes consumen estos medios lo adoran por qué sabe braviar, sabe insultar. Ese es un mérito indispensable para ellos .

Que sepa el centro que con Foco no habrá paz. Al mejor estilo de don Álvaro va estar peleando e insultando a la izquierda y a cuánta oposición y por su puesto no buscará el desarme de ningún grupo armado.

Cuando era alcalde no asistía a las reuniones con los que se iban a reinsertar por qué decía que eso era rendirles pleitesía. No le importaba que un grupo considerable de excombatientes se asentara en su municipio, lo importante era que no le rendirá pleitesía.

Es curioso que aunque tenía un candidato que se presentaba como "el de fico" no quedara de nada y que tampoco haya sacado un solo concejal en las últimas elecciones regionales. No tenía ninguna línea discursiva, por eso se les montó Quintero, y hasta hoy es su pesadilla.

Los uribistas saben que Fico es su carta de salvación y por eso han puesto a renunciar a Zuluaga. Sabiamente ha dejado el ego a un lado, por el bien de la derecha y para seguir enquistados en el poder.

El centro debe dejar de pensar en egos y ponerse la mano en el corazón: ¿Permitirán que la derecha otra vez se apodere de Colombia?