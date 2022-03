Con Registraduría en contra, Petro salió bien parado

Por: ALFREDO ANTONIO DE LEÓN MONSALVO |

marzo 16, 2022

Al momento de escribir la presente nota, el Pacto Histórico, con Gustavo Petro a la cabeza, vienen denunciando de manera contundente que de 112.900 mesas instaladas a lo largo y ancho del país, en 29.415 de estas, es decir, el 30 % de todo el país, no aparecen votos por este movimiento político. De ser cierta estas afirmaciones, las cuales al parecer están sustentadas en un barrido que hicieron mesa a mesa, estaremos ante un monumental fraude electoral nunca antes visto en el país desde 1970, cuando le robaron las elecciones a la ANAPO de Gustavo Rojas Pinilla, y que, por cierto, sentó las base para el surgimiento del M-19, movimiento armado en el que militó y luego pasó a la paz el hoy candidato Gustavo Petro.

Lo anterior es como se dice en el argot periodístico, NOTICIA EN DESARROLLO, hecho que pronto deberá ser aclarado por la cuestionada Registraduría, pero que, gracias a las redes sociales, esas que “le dieron voz, a los que no tienen voz”, permiten verificar todo tipo de anomalías, y más aún, cuando el Pacto Histórico estaba preparado para una eventualidad del tamaño que hoy denuncian.

Pacto Histórico: 5.567,723 - 47,55 %

Equipo Colombia: 3.982,837 - 34,02 %

Centro Esperanza: 2.157,498 - 18,43 %

En todo caso, al margen de la denuncia citada, y a la luz de los resultados que presentamos (Ver Cuadro), y que son, según dicen hasta ahora, “cifras oficiales”, la consulta del Pacto Histórico les gana a las consultas unidas de Equipo Colombia y Centro Esperanza. Pero lo que no se entiende es que se haya desatado todo un andamiaje de comentarios contrariando los números presentados, mediante sofismas inventados y dizque con las cifras de 2018. Pero como se dice popularmente, los hechos, y más las cifras, son tozudas, y ahí están. Esa es la realidad de hoy en día. De lo que pasó hace cuatro años, es tiempo pasado, y de lo que viene, es tiempo futuro, y este será realidad cuando estemos en plena primera vuelta, y entonces, “amanecerá y veremos”.

Se dice que el que pega primero pega dos veces, y Petro lo entendió, por eso, salió al ruedo y le dio la vuelta a Colombia, aprovechando las ventajas que se le han podido quitar al sistema político colombiano, y que, para el caso, es el pago por los votos obtenidos en este certamen electoral. Y Petro pronosticó que sacaba mínimo 5 millones, y ni bobo que fuera, capitalizó el apoyo monetario. Que han podido ser más votos. Si, pero fuero 5,5 millones, el 47,55 % de las consultas, con lo cual parte con ventaja.

Por el lado del llamado Centro Esperanza, lo que vemos es derrota total, hasta el punto que la votación del insigne candidato Sergio Fajardo, es menor que la del “trueno” electoral Francia Márquez, hoy símbolo del país olvidado, sufrido, amenazado y asesinado. Ella encarna todo el valor de la población colombiana que le planta cara a la adversidad, de ahí que hoy Petro tenga un gran dilema de quién será su vicepresidente(a).

Pero más allá de las posibilidades de Fajardo, quien parte con pocas opciones, lo que vemos en esta coalición no solo es derrota, sino envidia y resentimiento ante un Petro presidenciable, y pareciera, como es costumbre donde está el MOIR, que prima la consigna de “muera sansón y los filisteos”, pero con Petro jamás. Al parecer, ahí no hay nadie que sea capaz de llamar a una reflexiva sensatez de cifras y posibilidades que permita hacer un pare y considerar siquiera, la conformación de un frente amplio contra el uribismo. Todo parece que hasta ahora la política está ausente en el Centro Esperanza, y que el hígado es lo dominante.

En el caso de Equipo Colombia, más allá de los formularios E14 que están apareciendo en redes, y en los cuales se inflan los votos para Fico, este ya es oficialmente el candidato del uribismo y el ungido por Duque para su continuismo. Todas las autollamadas “fuerzas vivas”, o de los vivos en los negocios, incluyendo al “constructor” Vargas Lleras, quien aspiraba a lanzarse, se han unido en “santa alianza” dizque para frenar a Petro. Y todo parece, que serán muchas los privilegiados de siempre los que apoyen a Fico, ya que ninguno de estos quiere dejar su acostumbrado privilegio de prebendas, puestos, contratos, familiares en embajadas o en cargos de importancia internacional, etc., y en el caso de los manzanillos, su acostumbrada torta alrededor de los “auxilios parlamentarios” o contratación directa que obtienen por medio e Planeación Nacional. Ya por eso, el expartido de Juan Manuel Santos, la U, se fue con Fico, y los conservadores se dan como un hecho.

Es ahora donde Petro y su coalición deberá saber jugar, comenzado por no crear discordia alguna, al tiempo que rompen la mal pegada unidad del centro, atrayéndose a los candidatos quemados del Partido Verde, quienes, ante la estrecha posibilidad de Fajardo, tendrían chance burocrático con el Pacto Histórico. Igual, Petro deberá atraer al liberalismo, para que César Gaviria no vuelva repetir la triste historia, cuando fue a darle apoyo a Duque, y este lo recibió en su casa con la puerta entre abierta y no lo invitó a entrar. Aquí Gaviria sería invitado sin recepción oficial, pero invitado, al fin y al cabo. Pero si algo aún cabe el Pacto, es que es la inmensa masa de adultos que no votaron el 13 de marzo, y que se sienten decepcionados de tantas promesas, se les atraiga con propuestas serias y concretas, especialmente a la sufrida clase media. A Petro hay que recordarle que los subsidios para los pobres ya son muchos, y que el Sisbén es una vena rota.

Si algo tiene Petro es que, con su gran caudal electoral en el partidor, tiene para prometer y repartir, al tiempo que se afianza su poder electoral en el Caribe, el Pacífico y Bogotá, y continúa impulsando su avance por territorio paisa, donde ya ha pisado fuerte. Todo esto en medio de los sapos que hay que tragar, y de una vicepresidenta que aglutine y no sea una simple nombre, como lo fue en 2018. Por cierto, sin lugar a dudas Francia atrae, pero es el mismo equipo. Si algo tiene es que ella debe estar en todas las concentraciones políticas, y ser la avanzada del Pacto Histórico por toda Colombia.

Todo parece que Petro hoy está ganando porque ha sabido aglutinar adeptos con la acción y no con la discusión; está manejado lo impredecible; ha concentrado sus fuerzas, aunque estas no estuvieron a la altura del líder en las elecciones legislativas; está por definir más su imagen, pero aún le falta aprovecharse de la necesidad que tiene la gente de creer en algo para conseguir adeptos, especialmente como ya anotamos, al interior de los adultos de la clase media; al tiempo que sigue manejando grandes espectáculos y golpea al pastor a fin de alejarlo de las ovejas con el fin que estas le lleguen a su lado.

ero aún le falta a todo esto, colocar de por medio el término cambio en todos sus discursos, con el fin que se entienda que el pasado y el presente son un caos. Por eso, el Frente Amplio que hoy se propone, es dividiendo al adversario y golpeando como la gota de agua para que la supuesta roca se quiebre.