marzo 16, 2022

Pacto histórico, una victoria a medias

No hay duda de que lo ocurrido en las primeras elecciones legislativas del 2022 tiene tinte de ruptura histórica, tanto que me permito el superlativo de la mayor votación en la historia de Colombia, por lo menos para los sectores sociales y populares.

16 senadores del Pacto más 14 de la Coalición de la Esperanza, sumado a lo que se logre con las circunscripciones especiales y los escaños de comunes, dan al Congreso una policromía de lo político en el Senado y 30 representantes a la Cámara solo por el PH, en donde personalmente tenía las mayores reservas y dudas.

Lo que arrojan los resultados marca una gran diferencia con lo que venía sucediendo los últimos lustros: decenas de nombres de partidos y agrupaciones con diferentes colores y esloganes, que terminaban desvanecidos tras las maquinarias y las formas de la política tradicional, camaleones que luego de ocupar la silla en el Congreso volvían a su color original: rojos y azules.

Sin embargo ese triunfo que no deja de ser un motivo de alegría y de esperanza no puede tomarse como una victoria total, primero porque pese a la cantidad de escaños, la alternativa no alcanza a ser la mayoría, por lo que alianzas con sectores tradicionales decidirán en parte la posibilidad de generar cambios importantes en la política (proyectos de ley, acuerdos...).

Segundo, porque dentro de la multiplicidad de actores, si se quiere conglomerado, que integrarán el Congreso en lo que se llama "alternativa o no tradicional" se carece, al menos aún, de acuerdos programáticos o mínimos legislativos para establecer bancadas, solo en ese momento se sabrá que tan alternativos e históricos son quiénes llegaron arropados por esa manta al Congreso o si son, al contrario, nuevos camaleones cuyo color verdadero han sabido ocultar.

Tercero ni la ultraderecha ni la derecha están acabados, heridos sí, pero tienen presencia en el Congreso, darán la pelea de manera decidida a la presidencia, que por demás aún no está ganada, hay que cerciorarse bien de que la serpiente está muerta antes de alardear del fin de su veneno. Así que lo que se viene en la carrera presidencial está en disputa y habrá que dejar los falsos triunfalismos, no sea que nos termine matando la piel del tigre.

Y cuarto, lo último y lo fundamental, la democracia no se agota en lo electoral, el hecho de tener tantos escaños de sectores populares y de líderes y lideresas territoriales tal vez marque la pauta de una democracia que se debe vivir como nunca antes en las calles, reactivar el movimiento social (sindicatos, organizaciones campesinas, movimiento estudiantil, etc.) porque del otro lado los empresarios, gamonales y el militarismo en todas sus manifestaciones no dudarán en defender lo que han tenido como suyo durante casi un siglo.