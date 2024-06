“Petro es el primer político que llega a la Presidencia de Colombia sin el apoyo de la oligarquía”

.Publicidad.

El historiador colombiano Marco Palacios, profesor titular del Colegio Mayor de México y autor de varios libros, entre ellos El populismo en Colombia, escrito hace 40 años en el que analiza el fenómeno de Jorge Eliécer Gaitán y Gustavo Rojas Pinilla y luego De populistas, mandarines y violencias: luchas por el poder. Nada más oportuno para que un conocedor del tema ayude a entender el fenómeno Petro y analice su manera de gobernar que para muchos tiene rasgos populistas.

No sería éste el único caso en un momento en el que el mundo se están dando populismo de izquierda y populismo de derecha, gobiernos en los que en el centro del poder esta una figura fuerte, carismática, autoritaria que toma la forma de caudillo.

Juan Manuel Ospina: Las realidades populistas son coyunturas, son momentos, dinámicas en donde la organización de partidos suele quedar como superada. Los partidos se quedan ahí como congelados y aparece la figura carismática, la figura del líder que personaliza el poder y que se ve se ve como el portador de la solución, casi que un mesías. Un comentario para comenzar una conversación con un peso pesado, un conocedor del tema como Marco Palacio que no solo ha pensado el tema desde la academia sino que escribió un libro hace 40 años, El populismo en Colombia

Marco Palacios. Lo escribí como una forma de respuesta a Alfonso López y Álvaro Gómez. Lo que analice entonces fueron dos formas de populismo en Colombia. Una con Jorge Eliécer Gaitán, digamos liberal, si tú quieres, y la otra, la de Gustavo Rojas Pinilla más católica, más conservadora si tú quieres. Sin embargo, yo creo que hay diferencias, por ejemplo, Gaitán, nunca jamás hubiera concebido tomar las armas nunca. Gaitán era un abogado liberal que creía en la ley y que la ley se cambia con la ley y que se llega a la Presidencia para cambiar la ley.

En esta conversación no solo hablan del fenómeno político conocido como Populismo, Marco Palacios, quien ha seguido el gobierno de Gustavo Petro desde la distancia, desde Ciudad de México, donde vive reconoce lo particular de éste: “Petro es el primer político que llega a la Presidencia de Colombia que no viene del establishment o avalado por la oligarquía.

No es por el origen, porque los ha habido humildes como Marco Fidel Suarez o Belisario Betancur, pero nunca alguien que estaba en contra del sistema, con un discurso contra el sistema. Ambos con títulos académicos, el uno gramático, el otro abogado de la Bolivariana, pero nunca nadie los vio ni ellos se plantearon contra el sistema. El caso de Petro es distinto porque él lo ha enfrentado siempre y su partido, la Colombia Humana, no es de los tradicionales. Se hizo a pulso desde la oposición. Oposición valiente en el Congreso contra Álvaro Uribe y contra el paramilitarismo”.

Siga aquí la conversación:

