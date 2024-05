Petróleo y carbón: Por qué Petro comete un error dándoles la espalda, según Amylkar Acosta

.Publicidad.

Nacer en La Guajira llevó al exministro Amylkar Acosta a meterse desde hace 45 años en el tema minero energético. Le tocó casi que el nacimiento de la explotación de la mina del Cerrejón cuando se firmaron los primeros contratos de asociación de Carbocol con Intercol. Ha seguido las distintas conferencias mundiales sobre el cambio climático y comparte la urgencia de la transición económica, pero con un plan y no simplemente dándole la espalda a la producción de petróleo y carbón. Conversa con Juan Manuel Ospina como dos viejos conocidos desde la Facultad de economía de la Universidad de Antioquia

Juan Manuel Ospina: Me recuerda Amylkar Acosta, a quien conozco desde los tiempos de la Universidad de Antioquia, que lleva 45 años metido en el tema minero energético.

..Publicidad..

Amylkar Acosta: Atrapado, Juan Manuel. Y me dejé atrapar; me le metí al tema desde que regresé a vivir a mi tierra La Guajira y empezaba la explotación del carbón, Carbocol, los primeros contratos de asociación con Intercor en 1976 para explotar el Cerrejón y Texas Petrolum y Ecopetrol para explotar el gas. ¿No había manera de no meterse y desde entonces he venido, pues muy comprometido en estos temas, aterrizando en la realidad actual en el mundo, no solamente en Colombia, estamos en modo transición energética, de acuerdo?

...Publicidad...

Empezaron entonces las conferencias mundiales del cambio climático y el compromiso del Acuerdo de Paris para comprometer a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de las bajas emisiones de carbono

....Publicidad....

El cambio climático constituye una emergencia mundial que va más allá de las fronteras nacionales. Se trata de un problema que exige soluciones coordinadas en todos los niveles y cooperación internacional para ayudar a los países a avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono; el propósito fundamental la descarburación de la economía, Y ese mismo año se aprobó por parte de las naciones unidas los objetivos del desarrollo sostenible en donde el séptimo es el acceso a energías limpias.

Allí es cuando empieza el auge de lo que se ha dado en llamar transición energética, que no es otra cosa distinta a integrar las fuentes no convencionales de energía renovables a la matriz energética y los contaminantes. Y Colombia no podía ser la excepción y adquirió el compromiso de reducir su huella de carbono, pero cada país debe trazar propia hoja de ruta.

JMO: Cada país deberá construir su camino.

AA: Si. No hay una receta universal de cómo hacer la transición energética. Se tiene que dar su propia hoja de ruta exactamente y yo distingo entre lo que sería una hoja de ruta de un país para ponerle nombre propio como Alemania, que depende de las importaciones del carbón del gas y del petróleo otra la de un país llamado Colombia, que depende no de las importaciones, sino de la extracción y exportación del petróleo y del carbón, que son sus dos principales renglones de exportación. Y aclaro, Colombia no es un país petrolero, es un país que produce petróleo que es distinto. (…)

JMO: La hoja de ruta de la transición aún está sin trazar

AA: Así es, pero antes déjame precisar algo más. Y es que la hoja de ruta de la transición energética tiene que ser territorial, su implementación no puede ser la misma en departamentos como Guajira, Cesar y Magdalena que dependen de la actividad extractiva, que, en departamentos como Antioquia, como el Valle o Nariño.

Pero retomando lo que decías, lo preocupante es que la ruta no existe. En noviembre del primer año de gobierno la Ministra de minas y energía Irene Vélez anunció que mayo del año pasado tendríamos ya la hoja de ruta de la transición energética justa y empezó mayo, pero de este año y todavía no tenemos. Esa hoja de ruta.

Juan Manuel Ospina: Voy a decir una frase, otra promesa de este gobierno que el viento.

AA: Promesa incumplida; proponer y no ejecutar. Y entonces, ¿qué sucede? Se han venido dando, eh pasos, yo diría, que pueden llevarnos a dar un salto al vacío, como es tomar la decisión de no firmar más contratos de exploración, de petróleo e hidrocarburos y no firmar más contratos de explotación de carbón, con lo cual, se busca supuestamente contribuir con la descarburación y en la lucha contra el cambio climático.

Pero mire usted, eh, Juan Manuel. La vida real va por otro lado. En el año 2001 Glencore y su filial Prodeco le devolvieron al Estado dos títulos mineros, porque en ese momento, los precios del carbón se habían desplomado. Se estaba tranzando aproximadamente a USD 35 y 50 la tonelada y lo devolvieron. El anterior gobierno tardó en reactivar las minas en momentos en que el precio del carbón llegó a cotizarse por encima de 400 la tonelada por una serie razones que no es el caso en este momento, pues con la llegada de este gobierno ni pensar en reactivar esas minas.

Pues bien. Allí no más, se están dejando de producir aproximadamente 15 millones de toneladas de carbón. ¿La gran pregunta es, será que el mundo está dejando de consumir esos 15 millones de toneladas? Pues no. Y te vas a aterrar con esto dato. Al año siguiente, año 2022, el consumo de carbón en el mundo llegó al récord: 8350 millones de toneladas de consumo carbón. Y el año pasado, otro récord 8530 toneladas.

Y si vamos a ver el petróleo, Brasil está produciendo actualmente millones de tonelaje de carbón al año. Su meta es que para él. Van a estar produciendo millones de torneas de carbón. Y aquí mismo, el nuevo rico del vecindario, Guyana está produciendo 250 mil barriles día. Su meta en un año es producir 1 millón de barriles.

Juan Manuel Ospina: Por algo lo tiene nervioso a Maduro.

AA: Usted y yo que estudiamos economía. Recordamos a Keynes, su gran aporte teórico fue mostrar que la demanda crea su propia oferta de manera que mientras haya quien consuma carbón en el mundo, habrá quién lo produzca y y quién va a producir ese carbón. Y mientras haya quien consuma petróleo, habrá quien lo produzca. Quiénes? Los que compiten con nosotros

Juan Manuel Ospina: Y otro problemita dejar de producir, de extraer, ese hidrocarburo, ese carbón, nos está dejando de recibir recursos necesarios para financiar la transición.

AA: En la última Cop 28, la de Dubái, definieron dos cosas: que la responsabilidad que la descarbonización es solidaria pero diferencial porque no es lo mismo hacer descarburación en países que no dependen de los combustibles, Fósiles a otro país que sí depende. Y segundo, lo que se acordó fue ir tomando distancia, alejándose de las energías de origen fósil, pero Colombia, lo que ha hecho es darle la espalda.

Juan Manuel Ospina: Darle la espalda y sin abrir las alternativas.

Continúe viendo la conversación:

También le puede interesar: ¿Por qué si la universidad no cambia va a desaparecer? Muchas están en ese riesgo