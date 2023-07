Petro en París

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Hace un par de semanas se realizó en Paris encuentro internacional del más alto nivel, convocada por el presidente francés Emmanuel Macrón con el objetivo de buscar un Nuevo Pacto Financiero Mundial. Pacto cuya necesidad se impone cada día con más fuerza debido a que los bancos centrales tanto de Estados Unidos como la Unión Europea han puesto fin a la época de las tasas de interés cero o cercanas a cero de sus respectivas monedas, escalándolas hasta el entorno del 5 %, con lo que eso supone de encarecimiento explosivo de los servicios de la deuda externa de los países de Sur Global. Que por lo tanto quedan expuestos a una crisis económica profunda e incluso a situaciones de insolvencia que incrementaría aún más las posibilidades de bancarrota que se ciernen sobre muchos de de los principales bancos del Norte global, como ya ocurrió con el Sylicon Valley Bank en Estados Unidos y el Credit Suisse de Suiza.

La composición de la nómina de países invitados a esta cumbre es reveladora y merece un comentario especial. La representación de países africanos fue con diferencia la más nutrida, seguida por la de los países árabes, mientras que la representación de América Latina se limitó a tres países: Brasil, Colombia y Cuba. Un reparto que por sí mismo muestra hasta qué punto el mundo está tendiendo a dividirse rápidamente en lo que en su día se llamó las áreas o esferas de influencia. Los banqueros de Francia, Alemania y Gran Bretaña y en menor medida los de Holanda, Italia y Suiza han concedido grandes préstamos a los países africanos y por lo tanto serían los más afectados por la crisis de deuda en ciernes. Pero no solo ellos. También China ha realizado en los últimos 20 años cuantiosas inversiones, por lo que una crisis de la deuda en África igualmente la afectaría.

Comentó irónicamente un líder político africano: “cuando pides ayuda a los líderes europeos o americanos te echan un sermón, en cambio los chinos te construyen un aeropuerto”

Por eso fue invitada a esa cumbre, como también los Estados Unidos de América, porque, aunque las viejas potencias colonialistas europeas mantienen su hegemonía en el continente africano, ya no les queda más remedio que compartirla con Washington y muy a regañadientes con Beijing. Porque como comento irónicamente un líder político africano: “cuando pides ayuda a los líderes europeos o americanos te echan un sermón, en cambio los chinos te construyen un aeropuerto”. Una ironía que no carece completamente de fundamento y que es una señal de la magnitud del desafío que supone para los intereses de la UE en África la creciente presencia de China en África. Que cuenta a su favor con el hecho de la plena integración de la república de Sur África en los BRICS. O sea en el bloque económico formado por Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, que reúne el 41% de la población mundial y cuyo PIB superó en 2022 el PIB del G 7. Que cuenta además con un Banco Internacional de Desarrollo, presidido por Dilma Roussef (la ex presidenta de Brasil), cuya sola existencia quita el sueño tanto al FMI como al BID por cuanto es una alternativa de financiación de la que podrían echar mano los países africanos más vulnerables en caso de verse obligados a declarar una moratoria de las deudas contraídas con el sistema financiero de Occidente. Y quedaran expuestas a sus sanciones.

En el contexto de estas tensiones geopolíticas el presidente Petro hizo unas propuestas de reforma de dicho sistema financiero que no carecen del todo ni de originalidad ni de interés. La resumió en la consigna de “cambiar deuda por acción climática” y la centró en primer lugar en la emisión por los bancos centrales de las grandes potencias de “derechos especiales de giro”, que permitirían hacer ese canje sin realizar nuevas emisiones de dólares y euros que por su cuantía debilitarían seriamente la lucha contra la inflación en la que están empeñados actualmente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Lucha que en definitiva es la lucha contra la devaluación de los activos financieros.

Esta medida se sumaría la imposición de la Tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales para la creación de un Fondo del Clima que financiaría las acciones emprendidas por los distintos países para contrarrestar la actual crisis climática y adoptar estrategias que permitan reducir a cero a las emisiones de gases de efecto invernadero. El gran sueño de Petro.

Los asistentes a la cumbre, incluida Úrsula Von der Leyen (presidenta de la Comisión Europea), escucharon con atención el discurso de nuestro presidente y lo aplaudieron. La Cumbre concluyó sin embargo con unas declaraciones bien intencionadas, que hicieron especial mención a la necesidad de ofrecer una salida a los países más vulnerables, pero que realmente no formulan la propuesta de un nuevo orden financiero internacional, capaz de conjurar la grave crisis que se cierne sobre el actual. Se parecen más bien a esos discursos de Occidente que no construyen aeropuertos.