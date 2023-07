La controvertida Marbelle reforzará su esquema de seguridad

.Publicidad.

La reconocida cantante Maureen Belky Rámirez, más conocida como 'Marbelle' es uno de los personajes más polémicos en Colombia debido a su abierta inclinación política y a sus comentarios desmedidos sobre diversos temas.

Esta vez, la interprete de 'Collar de perlas finas' se puso en boca de todos debido a un video que compartió en su cuenta de Twitter, donde se ve como un grupo de personas agreden con palos a unos ladrones que presuntamente estaban robando a unas mujeres.

-Publicidad.-

Y de ahora en adelante nos toca así … yo voy a cargar un bate conmigo ! https://t.co/vfQQXJow3Z — MARBELLE (@Marbelle30) July 3, 2023

Lo que más llamó la atención de todo fue el comentario de 'Marbelle' al compartir el video. "Y de ahora en adelante nos toca así … yo voy a cargar un bate conmigo!" Esto generó una gran debate entre quienes apoyaban la decisión de la cantante y quienes la criticaban por incitar a usar la violencia por cuenta propia.

"Con la llegada "del cambio" cada quien le toca que se defienda como pueda, ya no hay autoridad ni ley, los delincuentes, en general están protegidos amparados y financiados por el gobierno actual", "No nos extraña el comportamiento Paramilitar!", "Me encantan esas dosis de paloterapia", "No sé... esos jóvenes deben pagar ante la justicia por ese hecho, pero que paguen con la vida?" Fueron algunos de los comentarios divididos en el video compartido por la artista en Twitter donde cuenta con alrededor de 445.000 seguidores.

Publicidad.

|También le puede interesar: “Disfruto viéndolos sufrir” La maldadosa razón por la que Marbelle no se fue del país