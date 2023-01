Pelé le quiere quitar el puesto a Diomedes: los números que los fanáticos de 'O Rei' usaron en el chance

Así como muchos fanáticos de Diomedes Díaz se llevaron un buen botín gracias al número de su tumba, varios seguidores de Pelé creyeron que también se iban a ganar un platal jugando al chance con los números que lo representaron en vida. Y es que no se puede negar que durante la carrera del astro brasileño, hartos fueron los números que lo identificaron; y por eso, se convirtieron en la apuesta perfecta para sus fans.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.

Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.

Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

— Pelé (@Pele) December 29, 2022