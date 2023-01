¡Ahora sí viene lo chido! El sensual recibimiento al 2023 de Karol G

.Publicidad.

Karol G se ha posicionado como una de las mujeres más talentosas en la industria de la música urbana pero también se ha destacado por su belleza. La cantante ha cautivado en varias ocasiones a sus seguidores con fotografías en las que sus curvas han sido las protagonistas, esta vez para despedir el 2022 lo hizo con unas fotos donde la sensualidad fue el factor principal y las acompaño con un emotivo mensaje.

La Bichota en su cuenta de Instagram, el 31 de diciembre compartió una serie de fotos posando en una playa, se le ve usando crop top amarillo en el que las transparencias captaron las miradas, pues dejo ver un sexy piercing.

-Publicidad.-

Vea también: La petición de Karol G a su familia para el día en que muera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Publicidad.

Las atractivas fotos de la intérprete de ‘Provenza’ fueron acompañadas con un largo mensaje en el que destacó lo difícil que fue para ella el 2022 y que a pesar de todos los momentos complejos a los que tuvo que enfrentarse, aprendió mucho de ello.

“Gracias 2022 por lo difícil que fuiste pero más aún, por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranquila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó”.

También destacó muchas de las cosas que alcanzó el año pasado y aseguró que este neuvo será mejor “Me quedan los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo mi corazón (tal vez para reconstruirlo más bonito), pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos y que no importa qué, ni cómo, ni cuándo …

MAÑANA SERÁ BONITO”

Los comentarios apoyando a Karol G no se hicieron esperar, sin embargo, también hubo algunas personas que mencionaron que es el momento de dejar atrás su relación con Anuel, pues muchos relacionaron el mensaje con su expareja.

“Gracias por hacer mi 2022 más chimba de lo que esperaba “, “Mija espero que esté año deja de llora tanto y entienda que Anuel tiene otra relación”, “La más linda, gracias por tu gran corazón y gran talento”, “Hermosa inspiras te amo eres un gran ser humano”, “tuviste tremenda año y dejas un mensaje triste y ni siquiera agradeces a tus fanáticos que te fueron a ver”, son algunos de los comentarios que se puede leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)