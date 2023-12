Una expulsión, un carriel y las historias del rey Pelé cuando desbordó magia en suelo colombiano

.Publicidad.

Ya se cumplió un año desde que Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, dejó este mundo. El que es considerado el mejor futbolista de todos los tiempos falleció el 29 de diciembre de 2022, después de luchar contra un cáncer de colón que lo mantuvo en cama hasta el momento de su muerte. Cientos fueron las jugadas magníficas y los goles de antología que marcó a lo largo de su carrera, así como las anécdotas que quedaron registradas en la historia del fútbol hasta el día de hoy. Varias de ellas fueron estando Pelé en Colombia, donde tuvo que recibir el calor de los aplausos, pero también la tristeza de las derrotas.

O rei visitó Colombia en múltiples ocasiones, como aquella donde cayó derrotado por Deportivo Cali en 1971. Foto: @AsoDeporCali

Las 8 giras que hizo Pelé en Colombia

La primera vez que Pelé vino a Colombia fue en 1960, tenía apenas 20 años y ya era reconocido como uno de los mejores futbolistas del mundo. Dos años antes había sido campeón del mundial en Suecia, dando cátedra en la final, por lo que su arribo a tierras cafeteras fue todo un hito. La primera ciudad que visitó fue Medellín, para jugar un amistoso contra el DIM, luego pasó por Cali para enfrentarse al América y a los azucareros, y finalmente jugó en Bogotá contra Millonarios. O rei disputó esa gira vestido de blanco, color de su adorado Santos, y se fue con tres victorias y una derrota, propinada por el Ballet azul.

👑⚽️🇧🇷 O Rei Pelé, descansa em paz. pic.twitter.com/U2VKPhWmGJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) December 29, 2022

Un año después, en 1961, retornó a tierras colombianas, pero, esta vez, para jugar un amistoso con la selección Colombia. El equipo nacional era dirigido por Adolfo Pedernera y se preparaba para las eliminatorias a Chile 62, por lo que un rival de peso como Santos era un buen examen. De nuevo, los fanáticos no dudaron en darse cita en el estadio Pascual Guerrero y el astro brasileño, confirmando que era el mejor del mundo, anotó un doblete que le dio la victoria al equipo carioca 2-1.

En su tercera visita al país, en 1967, Pelé jugó en Bogotá contra Millonarios y volvió a perder, y, por primera vez, fue a Barranquilla a jugar contra Junior en el estadio Romelio Martínez. En ese entonces, el Metropolitano ni siquiera estaba en planes por lo que el pequeño escenario deportivo fue el encargado de recibir al rey. El compromiso terminó siendo un verdadero partidazo y terminó 3-3, dando por finalizada la tercera gira del brasileño en Colombia.

Póster promocional del partido entre Santos de Pelé y Junior de Barranquilla. Foto: @JuniorClubSA

La recordada expulsión que Pelé vivió en Colombia

Un año después de haber jugado en Barranquilla, Pelé volvió a suelo cafetero en 1968 a enfrentar un partido amistoso con la selección Colombia en el Estadio el Campín. Como ya era costumbre, los aficionados de O rei pagaron la boleta y llenaron las gradas, pero ese compromiso se convertiría en el más recordado del futbolista en tierras cafeteras. Cuando se estaba disputando el minuto 33 del encuentro, de manera sorpresiva, el árbitro decidió echar al jugador del terreno de juego, dejando a todos atónitos.

Según lo contó el mismo arbitro protagonista, Guillermo Velásquez, todo ocurrió después de que Pelé alegó una falta y él no quiso pitársela. El jugador brasileño se regó en insultos, por lo que Velásquez terminó por pedirle que saliera de la cancha. En ese entonces no existían las tarjetas y fue más bien una orden, que terminó acatando el jugador, pero no sus compañeros de equipo.

Jugadores de Santos recriminando a Velásquez por la expulsión de Pelé - junio de 1968. Foto: Archivo particular

Tras la expulsión del astro brasileño, los jugadores de Santos se fueron con todo contra Velásquez y terminaron agrediéndolo. Y los aficionados, que habían pagado la boleta por ver a Pelé, también le recriminaron al árbitro. Finalmente, Pelé tuvo que volver a jugar para calmar los ánimos sin el árbitro en cancha, pues había sido reemplazado.

Las visitas de O rei de 1969 a 1971

El bochornoso partido en Bogotá en 1968 no fue excusa para que Pelé no volviera a Colombia. Después de eso, el rey hizo 2 giras y disputó su único partido oficial en tierras cafeteras. Fue en 1969, en las eliminatorias rumbo a México 70, cuando el futbolista llegó vestido de amarillo a enfrentarse a la selección Colombia, en un compromiso que la canarinha terminó ganando de manera sencilla y en donde Edson Arantes tuvo un buen papel.

En 1970, el rey regresó a las giras con el Santos de Brasil y enfrentó por primera vez a Independiente Santa Fe en la ciudad de Bogotá. En ese partido el cuadro brasileño goleó 4-1 al equipo león, pero el lujo de haber sido rival del mejor jugador del mundo quedó guardado en letras doradas en la institución cardenal. Un año después, en 1971, fue la penúltima vez que O rei visitó el país para hacer una gira en donde derrotó a Millonarios y a Atlético Nacional, y perdió contra Deportivo Cali.

¡𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒔𝒊𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆 𝑶 𝑹𝒆𝒊!



𝚂𝚎𝚙𝚝𝚒𝚎𝚖𝚋𝚛𝚎 𝟸𝟺 𝚍𝚎 𝟷𝟿𝟽𝟶

📍Bogotá



📍Bogotá pic.twitter.com/diQiAU2Zap — Independiente Santa Fe (@SantaFe) December 29, 2022

El último partido y el carriel que le dieron a Pelé en Colombia

El último partido que Pelé jugó en Colombia fue en 1972, cuando regresó a la ciudad que lo recibió por primera vez en el país: Medellín. Para ese momento, O rei vino a jugar un amistoso contra Atlético Nacional, que estaba próximo a debutar en competencias internacionales y necesitaba fogueo. En el Atanasio Girardot se aglomeraron 10 mil aficionados, pocos para ser un partido de Pelé, y el compromiso terminó en empate a 2.

Sin embargo, la situación que se robó todas las miradas fue el homenaje que se le hizo al astro brasileño antes de iniciar el compromiso. En 1972 Pelé ya había ganado todo, tenía tres copas mundiales y varios títulos en Brasil, por lo que varios directivos decidieron regalarle un carriel, bolso típico de Antioquia, con una placa conmemorativa. El jugador brasileño posó feliz con el obsequio, que se terció como si fuese un paisa de pura cepa y esa fue la última anécdota que el rey vivió en tierras colombianas.

