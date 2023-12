La razón por la que Nairo Quintana no podría ser protagonista del Tour Colombia 2024

El ciclista colombiano no se escondió y reveló cuál es el verdadero reto que tendrá que enfrentar en su regreso a las competiciones oficiales

Después de que Nairo Quintana logró volver a la élite del ciclismo mundial al firmar con el Movistar Team, el ciclista colombiano ya tiene claro cuál será su calendario para el año 2024. En primer lugar, el nacido en Cómbita, Boyacá, verá acción en el Tour Colombia que se realizará en Febrero, para luego mirar si tiene la oportunidad de participar en las tres grandes vueltas. Sin embargo, el mismo ciclista confesó que tiene algo que le preocupa de cara a la competición nacional, carrera en la que querría tener un buen protagonismo pero lo ve difícil.

Las dificultades de Nairo Quintana de cara al Tour Colombia 2024

En una de las últimas entrevistas que otorgó Nairo Quintana, el ciclista fue cuestionado por la preparación que ha tenido de cara al Tour Colombia, primera competencia que disputará en 2024. El pedalista aseguró que ha dado lo mejor de sí en el Movistar para retomar el ritmo que lo llevó a ganar el Giro de Italia y la Vuelta a España, pero también mencionó cuál es la gran dificultad que tiene de cara a la carrera nacional.

"Tengo buena condición física, he estado entrenando durante todo el año, pero no he tenido competición, así que tengo que volver a reencontrarme con ella. Necesito volver a sentir ese ritmo de carrera o de adrenalina, y dejarnos llevar hasta ver hasta dónde podemos ir" afirmó el corredor.

Así las cosas, la falta de competencia profesional podría dejar a Nairo rezagado de los demás ciclistas que competirán en la justa, que no tuvieron la pausa de más de un año que tuvo el ciclista boyacense. Hay que recordar que el Tour Colombia iniciará el 6 de febrero de 2024 e irá hasta el 11 de febrero. En él estarán ciclistas de renombre como Egan Bernal y Mark Cavendish.