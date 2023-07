Para que no haya sido en vano: a dos años del estallido social

Por: Nery López y Gonzalo Valdés |

julio 13, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

RECORDAR: Del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón

(Eduardo Galeano)

En el marco de la III edición del Festival Usmemoria: el arte en defensa de la vida, el 27 de abril tuvo lugar el conversatorio Usme: a dos años del estallido social en donde se recordaron los pensamientos, las emociones, las experiencias y los dolores que dejó el Paro Nacional del 2021 en los habitantes del sur de la ciudad de Bogotá. El dialogo se llevó a cabo en el Colegio Distrital Diego Montaña Cuellar y contó con la participación de algunos lideres sociales de la localidad de Usme que representaban los sectores indígenas, artísticos, deportivos, de comunicación alternativa y victimas del ESMAD presentes en la movilización social.

-Publicidad.-

El evento giro en torno a la reflexión de las causas, las consecuencias y las situaciones destacadas que se presentaron en este acontecimiento. En primer lugar, se señalaron las condiciones sociales, políticas y económicas que enmarcaron el Estallido Social. El 2021 fue un año azotado por la pandemia de Covid-19, con ella se agudizó el hambre, la desesperación, el abandono y la pobreza que ya aquejaban a los sectores populares.

Agravando este panorama el gobierno de Iván Duque presentó al Congreso una reforma tributaria que aumentaba los impuestos a las clases medias y grababa los alimentos de la canasta familiar. La respuesta de una gran parte de la población del país fue el rechazo, movilizándose en todo el territorio nacional exigiendo el retiro del proyecto de ley y la atención de las urgentes necesidades de la población.

Publicidad.

Otra de las causas de las protestas consiste en la reacción desproporcionada de las fuerzas policiales hacia los manifestantes. La violencia policial acompaño el encierro infernal de la pandemia, dejando imágenes que despertaron la indignación del pueblo. La más conocida fue el asesinato del abogado Javier Ordoñez el 9 de septiembre de 2020 a manos de agentes de la Policía Nacional, generando fuertes protestas y la represión asesina de los uniformados con un saldo de trece (13) personas muertas.

Durante el Paro Nacional, la brutalidad policial también estuvo presente en forma de asesinatos, perdidas de ojos, acosos sexuales y torturas.

La ONG Temblores ha señalado que violencia hacia los manifestantes alcanzó la cifra de 75 personas asesinadas (44 presuntamente causado por la Fuerza Pública), 83 víctimas de violencia ocular, 28 casos de violencia sexual, y un total de 3486 casos de agresiones policiales. La mayor parte de estos hechos se registraron en la ciudad de Cali.

En tercer lugar, el conversatorio señalo la manera en que los ciudadanos resistieron a la represión y la negligencia del Estado. La resistencia es una cualidad que hace parte de las clases populares, presentándose a lo largo de la historia en diferentes territorios, grupos sociales y organizaciones . En este orden la reflexión abordó las diversas formas de resistencia, dando a entender que no existe un sólo frente de lucha y que la apropiación de las calles no fue el único medio utilizado en las protestas.

En el estallido social el arte, la música y las actividades estéticas constituyeron un grito de protesta, aportando ideas, imágenes y emociones al proceso político y social vivido. También, los medios audiovisuales y de comunicación social jugaron un papel destacado. ¿Qué seria del paro sin los medios alternativos? Los medios digitales fueron los encargados de cuestionar la información brindada por los canales tradicionales, constituyéndose en una gran herramienta para la lucha de ideas. Durante el conflicto social los medios corporativos asumieron una posición de defensa de las elites colombianas, siendo importante la información de canales alternativos comprometidos con el cambio social. Las revistas, los periódicos, los sitios web se tomaron las calles para informar los abusos policiales, ejerciendo un periodismo desde abajo y para la gente.

Finalmente, es necesario indicar como la resistencia se ejerce desde pequeñas acciones propias de la cotidianidad, que en ocasiones no son percibidas. Se resiste desde el cuerpo, desde los saberes cuando defendemos y aplicamos nuestras costumbres. Se resiste desde el hogar, desde las aulas, porque la represión no sólo está en las calles o en manos de las fuerzas policiales. La represión es censura, es castigo, es detención y acciones de abuso de poder que se encuentran en todos los campos de la vida. Ante tal gama de espacios y acciones para la construcción de otros mundos posibles, cabe preguntarse: ¿Y usted cómo resiste?

*Estudiante de grado once del colegio distrital Diego Montaña Cuellar. Usme, Bogotá.

** Profesor del colegio distrital Diego Montaña Cuellar.