La vacaloca en la que se metió Juan David Correa: en trece días ya fue recusado, demandado e investigado

.Publicidad.

El 8 de mayo, casi dos meses después de que la comunidad académica de la Universidad Nacional votara simultáneamente de manera virtual por la persona que querían que llegara a la rectoría de la institución, el presidente Gustavo Petro le aceptó a la ministra de Educación, Aurora Vergara, una solicitud para declararse impedida para vigilar el proceso de designación del rector, ya que al ser la presidenta del Consejo Superior Universitario (CSU) terminaría investigándose a sí misma. Inmediatamente, el mandatario decidió que su reemplazo para este asunto en particular fuera Juan David Correa, quien desde agosto de 2023 ejerce como ministro de Cultura y quien ahora es también ministro de Educación ad-hoc.

La tarea que se le encomendó al exdirector literario de Editorial Planeta no es sencilla, puesto que tiene que calmar las aguas de una situación a la que no se le ve una salida a corto plazo. El Gobierno al que él representa no quiere ceder en su idea de que la elección de rector fue ilegítima; el CSU no acepta designar a un rector encargado; José Ismael Peña no está dispuesto a soltar el poder, prueba de ello su auto posesión en una Notaría y un sector de los estudiantes mantienen vivo el paro y la toma del edificio Uriel Gutiérrez donde justamente funciona la rectoría.

..Publicidad..

Lejos de tener un paso discreto como Mineducación ad-hoc, Correa empezó con toda con un decreto en el que le ordenaba al CSU convocar una sesión extraordinaria cuyo punto principal fuera designar un rector de forma transitoria mientras que se le encuentra una solución a la situación.

...Publicidad...

Este decreto le trajo problemas al literato Juan David Correa

Rápidamente, uno de los miembros del CSU de la cuerda de Peña como lo es el representante de los profesores, Diego Torres, recusó a Correa porque previo a su designación había tomado partido sobre la situación de la Universidad Nacional, lo que constituiría un impedimento.

....Publicidad....

Trino que utilizó Torres como evidencia. Tomado de @jdcorreau

Pero, este no es el único obstáculo para el Mincultura, puesto que el propio José Ismael Peña lo demandó por prevaricato y la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación por presuntamente haberse extralimitado en sus funciones. Ambos procesos fueron motivados por el decreto pidiendo la elección de un rector encargado.

.@PGN_COL investiga a @Mineducacion ad hoc, Juan David Correa, por presunta extralimitación al convocar irregularmente al Consejo Superior de @UNALOficial para nombrar rector provisional. Se evalúa posible vulneración de autonomía universitaria #EsNoticia https://t.co/hyTaH8vsxf pic.twitter.com/SycwmFwnjc — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 17, 2024

También le puede interesar: Quiénes son los 7 testigos que acompañaron al rector de la U Nacional a posesionarse en una Notaría