Paola Turbay no quería ser Ana de nadie: por poco y rechaza el papel de su vida

La actriz contó que al leer el guión de la historia, creyó que sería la mejor amiga de la protagonista. RCN no la dejó y ahora es un éxito con su papel

.Publicidad.

Paola Turbay es una actriz que ha logrado llegar a ser sumamente influyente debido a su gran talento. Además de haber sido Virreina universal, la mujer logró labrarse un camino en el mundo de la actuación tanto en Colombia como a nivel internacional. En la actualidad, esta reconocida mujer, brilla en su papel en la novela del Canal RCN, 'Ana de nadie', y es en esta producción donde ella está brillando debido a que es la protagonista junto a Jorge Enrique Abello y demás actores y actrices. Lo curioso de esto es que, fue gracias a esta producción y al canal que Paola volvió a la televisión tras haber estado ausente por un largo tiempo de la televisión y los sets de grabación.

Esto mismo ha hecho que la actriz y Reina de belleza sea muy popular hoy en día, pues a muchas personas les ha encantado su interpretación en la novela del canal RCN. Y es que, 'Ana de nadie' ha logrado un rating bastante positivo y exitoso, algo que además de su historia se debe a la gran calidad de interpretación de Paola Turbay como actriz. Sin embargo, la mujer reveló algo inesperado durante una entrevista para la 'Revista aló' y es referente a su papel en esta novela del canal. Todo habría ocurrido en el momento en que la Virreina universal leyó el guión y rápidamente quedó encantada con un personaje.

-Publicidad.-

|Le puede contestar “Vengo de una familia pobre, soy una desagraciada”: la dura vida de Eva Rey

Lo curioso es que en un principio, la mujer no quiso ser Ana, la protagonista principal de la novela del Canal RCN. Según reveló para 'aló', Paola Turbay quiso ser en un principio 'Violeta' la reconocida mejor amiga de la protagonista de 'Ana de nadie', que actualmente es interpretada por Adriana Arango. A pesar de que la mujer le comentó esto al canal, ellos insistieron en que ella debía ser la protagonista de la novela. Esto sin duda, fue un total acierto pues la mujer ha obtenido una gran aceptación por parte de los televidentes que no se pierden nunca un capítulo de la novela. Y aunque la mujer no tenía entre sus planes volver a hacer producciones en Colombia, esta historia la capturó al punto de cambiar de opinión.

Publicidad.

Vea también: