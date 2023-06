Con 'Misión Fútbol', Indeportes Atlántico sigue cumpliendo sueños

.Publicidad.

El programa de la Gobernación e Indeportes Atlántico 'Misión Fútbol' sigue cumpliendo los sueños de sus participantes. En esta temporada 2023, el joven entrenador Alex Medina logró pasar de estudiante a ser docente de preparación física dentro del programa.

Medina, quien es egresado de la Universidad del Atlántico en Educación Física, ve cumplido un anhelo, ya que esta se convierte en una gran oportunidad laboral que marcará su vida personal y profesional.

“Desde que me inscribí el año pasado como estudiante de 'Misión Fútbol' han sido meses muy bonitos, de mucho trabajo, estudio, dedicación y buenas noticias. Cuando Jordi me llamó, ese día en horas de la mañana y me dio la noticia de que yo era el escogido para hacer parte del programa, sentí una gran alegría y emoción, estaba muy contento, no lo podía creer", expresó Medina, quien fue elegido como docente entre varios entrenadores nominados.

El director de Indeportes, Luis Restrepo, ratifica que el programa 'Misión Fútbol' continúa generando buenas experiencias en la parte formativa y un ejemplo de ello es el joven entrenador Alex Medina Padilla.

“Estamos muy contentos por estos espacios y oportunidades que les brinda 'Misión Futbol' a sus estudiantes. Lo de Alex es valioso y un ejemplo a seguir por el resto de profesores, que se vienen formando en la segunda temporada del programa. En Indeportes Atlántico le seguimos apostando a la formación de nuestros entrenadores", manifestó Restrepo.

El coordinador de 'Misión Fútbol', Jordi González, considera muy importante que el mismo programa genere sus propios recursos humanos. “A mí me quedó una frase de la gobernadora, Elsa Noguera, que decía que los estudiante serían los embajadores del programa y de toda la información y el conocimiento adquirido; así que se nos ocurrió acercar a uno de ellos al programa y recayó en el nombre de Alex Medina, quien se ha integrado muy bien, ha tomado la línea y filosofía que nosotros manejamos. Estamos muy contentos con su trabajo", apuntó Jordi González.

En esta temporada 2023, 'Misión Fútbol' continúa su programa de capacitación a entrenadores, donde hasta el momento y con cuatro meses de trabajo, se ha adelantado los niveles uno y dos, con unos 200 alumnos en total.

Al igual que el año anterior, cuando finalicen el programa en esta temporada, se escogerá un grupo de los mejores estudiantes que recibirán como estímulo un viaje a España, donde tendrán la oportunidad de presenciar entrenamientos y modelos de trabajo de los grandes clubes europeos.

