 “Vengo de una familia pobre, soy una desagraciada”: la dura vida de Eva Rey

Todos en el mundo del espectáculo, conocen a Eva Rey, una española que se encuentra radicada actualmente en Colombia y ha logrado tener a toda la farándula colombiana en su programa ‘Desnúdate con Eva’. No obstante, los papeles se invirtieron, en ‘La sala de Laura Acuña’ un formato de entrevistas de la presentadora colombiana. La invitada fue Eva y contó todo sobre los aspectos más duros de su vida. Desde talentos musicales hasta difíciles momentos económicos.

La española, contó un dato bastante curioso, se trata de su habilidad para tocar el acordeón, talento que se tenía muy escondido. Eva Rey, explicó que aprendió a tocar el instrumento desde niña pues era el único que había en su casa y tomó clases en sus tiempos libres. La razón dejó a todos boquiabiertos: “Porque soy una desagraciada, porque vengo de una familia pobre en la que mi hermano mayor quería tocar algo y tocó el acordeón. Al año ya no le gustó y yo quería tocar el saxofón, pero solo había acordeón. Me tocó acordeón y le fui cogiendo el gusto“, confesó. Al parecer la periodista tuvo una inferencia complicada y con dificultades económicas en su hogar.

Toda esta información sorprendió a la presentadora colombiana, pues nadie se imaginaba que Eva Rey tocara el acordeón y mucho menos que viniera de una familia de escasos recursos. Sin embargo, esa etapa de su vida le trae malos recuerdos, pues se privó de muchas cosas para aprender a tocar el instrumento: “Hubo un momento en el que todo el mundo se iba de fiesta y yo parecía la nerd, y yo soy la menos nerd, no me ha ido bien estudiando… Acabé odiando el acordeón, no lo quiero ni ver, me trae algunos malos recuerdos”, contó. Se enfocó en ello para tener futuro en la vida. Ahora es una mujer famosa y exitosa en Colombia y de su trágica historia solo quedan memorias.

