- Panamá, el nuevo escenario de negocios de Luis Carlos Sarmiento Angulo a donde trasladó del 52% de Corficolombiana

El banquero ya reside de Ciudad de Panamá, donde opera Ficentro, la empresa a la que le transfirió la mayoría de la compañía con sus inversiones de infraestructura

El sector de infraestructura y de concesiones, en el que Luis Carlos Sarmiento fue pionero con su empresa Pisa, en los años 90 en el gobierno de Cesar Gaviria, ha sido uno de los más golpeados en los cuatro años del gobierno Petro.

El empresario que aún está al frente de las decisiones estratégicas de la Organización (OLCSAL), reaccionó y ha propuesto a la CEO de Corficolombiana, Ana Milena López, empresa que reúne las inversiones en este sector, apuntarle a negocios por fuera del país como indicó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez durante la Asamblea General de Accionistas del Grupo Aval.

La decisión de trasladar la mayoría accionaria a la Corporación Financiera Centroamericana, conocida como Ficentro, está en esa dirección y forma parte de la transformación del Grupo Aval, un proceso se consolidó luego de que María Lorena Gutiérrez asumiera oficialmente la presidencia del Grupo Aval el 1 de abril de 2024, en reemplazo de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, quien pasó a presidir la Junta Directiva de la entidad tras el retiro oficial de su padre en dicho cargo.

La distribución las participaciones accionarias de las empresas del Grupo en Corficolombiana, es una operación clave de esta estrategía. El Grupo Aval, el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente y el Banco Popular realizaron la transferencia de la totalidad de las acciones ordinarias que mantenían en forma directa en Corficolombiana a Ficentro.

La exministra María Lorena Gutiérrez inició su carrera en la Organización LCSA como presidenta de Corficolombiana en el 2018, una vez concluyó el gobierno de Juan Manuel Santos

Dicha sociedad, constituida en Panamá, pertenece al Conglomerado Financiero Aval y opera como una de las subsidiarias en el exterior del Banco de Bogotá, que estrena como presidente al ex ministro Juan Carlos Echeverri, a quién Luis Carlos Sarmiento apoyó cuando intentó construir una candidatura presidencia en la contienda del 2022 de la que finalmente se retiró.

Así fue la movida que llevó a Corficolombiana a Panamá

La participación accionaria transferida equivale al 52,80 % del capital social de Corficolombiana y se efectuó mediante aportes en especie a valor en libros. Ficentro, por su parte, se especializa en la gestión corporativa, fiduciaria y de inversiones internacionales.

El Grupo Aval busca enfocar definitivamente a Corficolombiana en el sector real y como antecedente de esta estrategia, empresas financieras en manos de Corficolombiana y sus subordinadas fueron trasladas dentro del grupo. En diciembre de 2024, se anunció que el Grupo Aval adquiriría el 99,9 % de la participación accionaria en Fiduciaria Corficolombiana, hoy denominada Aval Fiduciaria, y el 40,77 % de las acciones de Casa de Bolsa, actualmente Aval Casa de Bolsa.

Con este enfoque exclusivo en el sector real, durante el primer trimestre de 2026, Corficolombiana culminó con éxito su estrategia de separación de activos inmobiliarios del negocio hotelero. Además, inauguró su nuevo hotel Estelar Casa Ambalema a orillas del rio Magdalena, completando una red de 28 hoteles. Al mismo tiempo, la corporación incursionó formalmente en el negocio del entretenimiento con la adquisición del 51 % del concesionario del nuevo estadio de Bogotá, dando inicio inmediato a las obras de construcción.

Ana Milena López, quien venía de Ecopetrol, reemplazó a María Lorena Gutiérrez en la presidencia de Corficolombiana en el 2024. /Foto: @ARPEL_Petroleo en X

Las principales inversiones de Corficolombiana en el sector real

Corficolombiana concentra sus inversiones en sectores estratégicos como energía y gas, a través de Promigas con el 50,9 % y el Grupo de Energía de Bogotá con el 5,2 %. En infraestructura, participa mediante las concesiones viales de Coviandina en la vía Bogotá-Villavicencio, Pisa en el tramo Buga-Tulúa-La Paila-La Victoria, Panamericana en la ruta Los Alpes-Villeta, Chuguacal-Cambao, Covipacífico en el trayecto Ancón Sur-Bolombolo y Covioriente entre Villavicencio y Yopal. Adicionalmente, el conglomerado mantiene su presencia en el sector turístico con Hoteles Estelar y en la agroindustria mediante la explotación de palma, arroz y caucho.

Las directivas de Corficolombiana indicaron que, ante la escasez de nuevas licitaciones de obras públicas y la culminación de los grandes proyectos viales de cuarta generación (4G) en Colombia, la corporación ha decidido volcar su estrategia de crecimiento hacia los mercados internacionales. Su objetivo inmediato es desarrollar nuevos proyectos de infraestructura valorados hasta en 500 millones de dólares en Perú, El Salvador y Panamá.

Luego del traslado accionario a Ficentro, el Grupo Aval precisó que los aportantes de las acciones ostentan la calidad de accionistas directos del 100 % del capital de Ficentro y, a través de dicha sociedad, mantienen de manera indirecta el mismo 52,80 % del capital social de Corficolombiana que poseían previamente.

Los impuestos pesaron en la decisión de Sarmiento

Esta reestructuración coincide con importantes diferencias de competitividad entre los sistemas tributarios de ambos países. Los residentes fiscales panameños, condición que ahora ostenta Luis Carlos Sarmiento Angulo, solo pagan impuestos sobre los ingresos generados dentro del territorio de Panamá, quedando las rentas extranjeras totalmente exentas. Asimismo, la tasa general del impuesto a las sociedades en Panamá es del 25 % frente al 35 % vigente en Colombia, mientras que la escala progresiva para personas naturales llega a un tope del 25 %, a diferencia del país, donde alcanza el 39 %. En materia de consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) panameño es de apenas el 7 %, comparado con el 19 % del territorio nacional.

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Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien trasladó su residencia formal a Ciudad de Panamá, se consolida como la figura central de todo este engranaje institucional que incluye a Ficentro. Su renuncia a la presidencia del Grupo Aval no ha significado el cese de sus actividades empresariales en el vecino país, ya que continúa ejerciendo como presidente del holding de negocios familiares Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo Ltda., donde conserva el control accionario mayoritario.

De igual manera, el líder gremial mantiene la presidencia de las fundaciones Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval, al tiempo que preserva su participación activa en la junta directiva de la Casa Editorial El Tiempo.

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