- Panamá se ha convertido en refugio de millonarios colombianos y latinos y el restaurante Atope es un lugar de encuentro

El país ingresó al listado de 2025 de países con mayor fuga de millonarios cuando 150 colombianos con grandes patrimonios se fueron por las medidas de Petro

Desde hace años, los colombianos ricos han mirado a Panamá como una alternativa para mejores sus condiciones fiscales y de seguridad. Es un fenómeno que se ha intensificado recientemente tras el aumento de la carga tributaria sobre el patrimonio en Colombia y el resurgimiento de la inestabilidad por causa de los grupos armados.

Solo el año pasado, aproximadamente 150 personas adineradas salieron del país, muchos de ellos hacia Panamá, principalmente debido a su cercanía, a las frecuencias de los vuelos y a un sistema tributario con una tasa de impuesto muy baja sobre las ganancias de capital que, además, no aplica impuestos sobre herencias o sucesiones, lo cual resulta muy atractivo, especialmente para aquellos adultos con patrimonios consolidados.

Muchos de ellos han trasladado a Ciudad de Panamá su residencia fiscal y viven allí al menos la tercera parte del año. La mayoría en Costa del Este, la nueva zona residencial top de la ciudad. Allí, en el restaurante Atope, se ven y se encuentran con frecuencia reconocidos empresarios y personajes de altos ingresos como Antonio José Ardila, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Jaime Gilinski, cuya esposa Raquel Kardonsky es panameña.

Además de colombianos, también residen en Panamá latinoamericanos de distintos orígenes; el año pasado se registraron 300 millonarios del continente que aportaron a su economía cerca de $ 2.400 millones de dólares. La dolarización, estabilidad política, incentivos fiscales y su posición logística convierten a Panamá en un "hub" de riqueza y negocios.



Atope, el restaurante de la élite internacional

Atope ofrece una propuesta de fusión que mezcla la tradición española con los sabores vibrantes locales y forma parte del exitoso Grupo Maito, propiedad del chef Mario Castrellón. Tras formarse en Barcelona y vivir en Puerto Rico, regresó a Panamá en 2004 y logró desarrollar una cocina panameña contemporánea que se apoya en la despensa local y en influencias asiáticas, afroantillanas y criollas.

Tras un par de incursiones en restaurante exitosos, en 2010 logró el respaldo financiero para abrir su restaurante Maito y desarrollar una cocina panameña contemporánea, apoyándose en la despensa local y las tres corrientes principales que marcan su cocina: asiática, afroantillana y criolla, fruto de una influencia en Panamá de migraciones afroantillana caribeña, china y criolla. Fue el primer restaurante de Centroamérica en aparecer en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants en 2016. Hoy ocupa el lugar 18, y es el mejor de Panamá. Su éxito es meritorio, pues es una ciudad donde no lograron cuajar los proyectos de figuras como el peruano Gastón Acurio o el colombiano Jorge Rausch.

Grandes fortunas se juntan en Panamá

Panamá es el décimo mercado global con mayor crecimiento en la población de millonarios entre 2014 y 2024: allí se han establecido 7,500 millonarios con USD 1 millón o más, 35 centimillonarios con USD 100 millones o más y tres multimillonarios, con USD 1,000 millones o más, de acuerdo a información de Henley & Partners.

El país destaca por la solidez de su sistema financiero, que ha venido recuperándose de la mala imagen creada por el escándalo de los Panamá Papers en 2016, logrando salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI en octubre de 2023, tras implementar reformas legales y financieras.

Colombia, por su parte, enfrenta una notable fuga de capitales y personas de alto patrimonio. Solo el año pasado, 150 ricos salieron del país luego de la carga tributaria sobre el patrimonio declarada por el gobierno de Petro, que lo subió de 0.5 % a 1.5 % para quienes tienen un patrimonio líquido superior a $ 10.474 millones, y el resurgimiento de distintos grupos armados insurgentes.

Esta situación llevó al país a ingresar al listado de los países con la mayor fuga de millonarios, según el análisis de Henly Private Wealth Migration Report 2025. Es importante anotar que este análisis considera exclusivamente activos líquidos invertibles, incluidas acciones, certificados de depósito o fondos bancarios, el estudio no considera el valor de las propiedades inmobiliarias que posean estas personas. En la última década, Colombia ha visto una caída de 15 % en el crecimiento de su población con patrimonios mayores a USD 1.000 millones.

Le podría interesar: Tres colombianos con Gilinski a la cabeza entraron al top 10 de ricos latinoamericanos

Anuncios.

Anuncios..