Un líder afro que avaló al papá de Miguel Uribe no quiso perderse la palomita de ser congresista por un mes

Adán Torres, del partido Demócrata Colombiano se posesionó en la Cámara y recibirá sueldo sin asistir a ninguna sesión y estará hasta que lleguen los nuevos

Pedro Adán Torres nacido en San Basilio de Palenque -el primer pueblo libre de América- pasó de vender cocadas en las calles de Galapa, en donde se fue a estudiar su primaria y secundaria, a ocupar una curul en la Cámara baja por la renuncia de la representante a la Cámara Ana Monsalve, quien buscará llegar a la Alcaldía de Malambo en las elecciones regionales del próximo año.

Torres se posesionó en el Congreso cuatro días antes de que finalizaran las sesiones ordinarias y tendrá sueldo de un mes, hasta que arranquen los elegidos el pasado 8 de marzo que será el próximo 20 de julio.

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El ahora congresista se posesionó con una vestimenta alusiva a sus raíces, que le hacen honor a su herencia africana, su lengua propia y la resistencia histórica de los cimarrones liderados por Benkos Biohó.

Torres apareció reluciente y con aires de emperador africano, de los que vemos en las películas hollywoodenses. Sin embargo, al conocer su historia inmediatamente se borra ese imaginario, pues mientras otros niños jugaban, él acompañaba a su madre en la elaboración y venta de cocadas para ayudar al sustento familiar.

Torres también tuvo que enfrentar el racismo. En varias entrevistas ha recordado cómo, durante sus primeros días de escuela, algunos compañeros se negaban a sentarse junto a él porque "olía a cocada".

Lejos de rendirse, decidió convertir esas experiencias en combustible para avanzar. Según cuenta, lo han llevado a ser parte, aunque por pocos días, de uno de los poderes públicos del país y -su mayor orgullo- a ser el primer palenquero en llegar a esas instancias.

Tras graduarse como abogado de la universidad Libre en Barranquilla, una profesión que usó para apoyar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, participó en espacios de consulta previa, se convirtió en autoridad tradicional de organizaciones comunitarias y fue reconocido por su trabajo en la promoción de los derechos de las poblaciones afrodescendientes.

El partido y el ascenso de Palenque



Su apuesta más ambiciosa llegaría en 2022. Ese año logró lo que parecía una utopía: obtener la personería jurídica para el Partido Demócrata Colombiano. El Consejo Nacional Electoral entregó oficialmente el reconocimiento de la colectividad en San Basilio de Palenque.

El partido logró expandirse por distintas regiones del país y consolidar representación institucional. Su primer logro fue obtener una curul en el Congreso con la llegada de la representante a la Cámara Ana Monsalve.

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Con este asiento en el legislativo, el partido empezó la lucha administrativa y política para que San Basilio de Palenque deje de ser un corregimiento y se convierta en municipio.

La municipalización permitiría gestionar directamente recursos, fortalecer proyectos de desarrollo y preservar el legado que la Unesco declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el 25 de noviembre de 2005.

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El partido Demócrata, del que Pedro Adán Torres es presidente y fundador, logró para el próximo periodo legislativo llevar a cuatro congresistas, un senador y tres representantes a la Cámara, una apuesta con la que quiere dar mayor relevancia al pueblo palenquero en el ámbito nacional.

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