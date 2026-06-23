- De dos islas del Caribe, lideradas por una mujer, llega buena parte del gas importado que se consume en Colombia

Un porcentaje del gas licuado que el país utiliza es extraído de los depósitos de Trinidad y Tobago y de los de Texas en EE.UU, desde donde llega por vía marítima

Promigas la empresa liderada por Juan Manuel Rojas y de propiedad mayoritariamente de Luis Carlos Sarmiento Angulo con su terminal de regasificación de Cartagena es la mejor posicionada para la crisis de gas que enfrenta el país. Se conoce como Spec LNG (Sociedad Portuaria El Cayao) y la mayoría de gas licuado que importa y que prioritariamente iba para las térmicas hasta que la emergencia llevó a que el gobierno Petro autorizara su distribución para el consumo industrial y en los hogares, llega de Trinidad y Tobago.

Este llega por vía marítima y entra a una unidad flotante de almacenamiento y regasificación llamada Höegh Grace, que funciona desde el 2016 y permite convertir nuevamente el GNL en gas para transportarlo a través de la red nacional.

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La producción de Promigas está completamente vendida y de allí la importancia de poner a andar otras plantas regasificadoras, como se está haciendo y lo cuenta esta nota.

La regasificadora de Prromigás en Cartagena esla unica que opera actualmente y entra en mantenimiento en julio

Pero no solo las islas en el Caribe son importantes proveedoras de gas natural, también lo es Estados Unidos que está aumentando significativamente su producción de gas asociado al petróleo de los ricos yacimientos no convencionales como la cuenca Permian en Texas y ha logrado escalar su capacidad exportadora de GNL desde terminales ubicadas principalmente en el Golfo de México.

La importación de gas en el 2026 está disparada

En 2026, Colombia ha importado una tercera parte de su demanda (32 %), récord histórico para el país. Aunque Colombia no publica regularmente el detalle de cada cargamento importado, gran parte de las compras realizadas en el mercado internacional provienen de comercializadores y productores estadounidenses.

Por su parte, Trinidad es uno de los mayores productores y exportadores de GNL de América Latina. Su complejo Atlantic LNG tiene capacidad para producir alrededor de 12 millones de toneladas anuales de gas licuado y abastece mercados de Europa, Asia y América.

Fue el primer productor de gas natural de la región, tiene una planta que hizo la española Repsolcon la británica BP en su momento y está en capacidad de atender tres veces las necesidades de este combustible por parte de Colombia. Además, la cercanía geográfica lo convierte en un proveedor estratégico para la seguridad energética.

El horizonte está complicado y la naturaleza no ayuda

La importancia de estos proveedores ha aumentado significativamente porque el sistema energético colombiano sigue bajo presión por cuenta de dos factores: la inminente llegada del fenómeno del Niño y el déficit en la producción de gas, que ha forzado al país a importar en mayores volúmenes para satisfacer la demanda interna.

Ahora, las mayores alertas están a mediano plazo. Un análisis de Moody’s detalló que la participación de las importaciones de gadentro de la oferta nacional seguirán subiendo y podrían alcanzar un nuevo récord al cierre de 2026. Además, esperan que el país compre del exterior 40 % de sus necesidades de unos 373,1 Gbtud, según el dato de demanda que se maneja en los círculos especializados

Otra arista de este problema es que la infraestructura de importación aún no está disponible, a pesar de que se han hecho progresos.

Así avanza el desarrollo de la gasificadora del Pacífico de Ecopetrol y PIO

En 2026 avanzan planes para ampliar su capacidad con una segunda unidad flotante de almacenamiento y regasificación. La dificultad está en que Spec entrará en mantenimiento a finales de julio, mientras que las regasificadoras estarán listas a finales de año: la regasificadora del Pacífico de Ecopetrol y PIO S.A.S de Oscar Isaza y Puerto Bahía también de Ecopetrol con Frontera Energy.

Otras dos regasificadoras entrarán en operación. En agosto de 2027 estará el proyecto Ballena de TGI, y otra en el primer trimestre de 2028, que es el proyecto Chuchupa B, también de TGI. Con ellas se podría contar con 830 Mpc adicionales. Sin embargo la pelea es contra el tiempo y mientras se consolidad los proyectos al gobierno no le queda otra que seguir importando gas, algo que resultaba impensable hace unos años.

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