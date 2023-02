¿Igual que en el colegio? joven fue robada en Transmilenio y requisaron las maletas de los pasajeros

.Publicidad.

Las escenas más curiosas de Bogotá parecen ocurrir solo en Transmilenio. Recientemente, en redes sociales se hizo tendencia un video en el cual un policía, sin querer, le pegó un bolillazo a un menor de 6 años. Aunque en un principio denunciaron el hecho como una acción desmedida por parte del uniformado, horas más tarde se aclaró que todo se debió a un accidente.

Ahora, una nueva escena del transporte público de Bogotá se ha hecho viral y es que al mejor estilo del colegio, la policía activo una estrategia para intentar atrapar a un ladrón y no les funcionó.

El usuario de Twitter @julicar0 reportó a través de su cuenta que una joven había sido robada en el Transmilenio en el que él iba y que como medida de seguridad, la policía había decidido revisar la maleta de todos los pasajeros que iban en el mismo articulado.

En el bus en el que iba hoy le robaron el telefono a una chica y le están revisando maleta por maleta quien lo tiene. @TransMilenio pic.twitter.com/nDSGIIIvoS — juls (@julicar04) February 20, 2023

Alguien respondió al trino preguntando si había funcionado la estrategia, a lo que el joven informó que no “Luego de eso, ni la policía sabía que hacer. Nunca lo encontraron”.

Además de eso, el trino también fue comentado por la cuenta oficial de Transmilenio en la que aseguraron que la historia era verídica “ "Así fue, gracias a nuestra nueva estrategia y a la solidaridad de nuestros usuarios, activamos al instante a @PoliciaColombia. Agradecemos la paciencia al parar la ruta. Presuntamente el cosquilleo ocurrió antes y estamos revisando cámaras y a espera de la denuncia”.

Así fue, gracias a nuestra nueva estrategia y a la solidaridad de nuestros usuarios, activamos al instante a @PoliciaColombia 🚨 Agradecemos la paciencia al parar la ruta. Presuntamente el cosquilleo ocurrió antes y estamos revisando cámaras y a espera de la denuncia. — TransMilenio (@TransMilenio) February 20, 2023

La situación generó todo tipo de reacciones, entre las que se destacaron las burlas “¿Y por qué llegó tarde? Jefe, no me lo va a creer”, “si no los encontraban cuando se los robaban en el colegio ¿por qué creen que lo encontrarían en una estación de tm?”, “Felices al cole”, “Qué es esto? Séptimo B?”, “El que no deje ver la maleta no puede salir al descanso”, son algunos de los comentarios que se destacan.

Jajajajaja o sea que hicieron tremendo operativo, bloquearon la vía y montaron show para nada 🤡 — 🐉 (@Santiagologia) February 21, 2023